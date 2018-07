Detran-PR realiza ações educativas no trânsito nesta semana visando motoristas e motociclistas

Da Redação Bem Paraná

Amanhã é comemorado o Dia Nacional do Motorista, já na próxima sexta-feira as comemorações lembram o Dia do Motociclista. Por isso, o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) programou ações educativas que reforçam a responsabilidade dos condutores para a segurança e cuidado com a vida.

“No Paraná temos mais de 5 milhões de pessoas habilitadas, para uma frota com mais de 7 milhões de veículos. O objetivo das ações educativas é chamar a atenção da população sobre a conscientização no trânsito, com mais respeito e tolerância dos motoristas. Buscando assim, uma diminuição no número de vítimas de acidentes”, comenta o diretor-geral do Detran Paraná, Marcello Alvarega Panizzi.

As datas alusivas ao trânsito são oportunidades de tratar e criar momentos de reflexão na sociedade, e lembrar o cidadão da responsabilidade que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige. As campanhas de conscientização são feitas a longo prazo e de forma constante, mas, nestes dias, a sociedade, a mídia e o poder público se unem com o objetivo de dar maior importância ao tema.