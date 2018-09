Dez estabelecimentos participam da 1ª Chocolate Week Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A capital paranaense foi a terceira cidade brasileira escolhida pela Callebaut, empresa fundada na Bélgica em 1911 e uma das maiores marcas de chocolates premium para chefs do mundo, para sediar a saborosa Chocolate Week. Sucesso nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro em outras duas edições, o evento desembarca em Curitiba para sua estreia entre os dias 21 e 30 de setembro.

Na capital paranaense, a Chocolate Week contará com a participação de dez estabelecimentos e quinze endereços: Bazar Doce, Caramelodrama (Presidente Taunay e Fresh Live Market), Chokolat Chocolateria, Cookies Stories, Grué Chocolateria, Mary Ann Apple Factory, O Famoso Brigadeiro (Avenida Iguaçu, Pátio Batel e Shopping Mueller), Nougat, Rose Petenucci e Special Treat (Martin Afonso, Shopping Mueller e Shopping Curitiba). Durante o festival, eles vão oferecer sobremesas de até R$ 20 que terão chocolates da Callebaut como grandes estrelas das receitas. Os participantes da edição curitibana foram escolhidos pela equipe da Callebaut no Brasil e têm em comum o trabalho de excelência com chocolates especiais.

“Para a Callebaut, é um grande prazer trazer o nosso evento para Curitiba, uma cidade que tem se destacado muito quando o assunto é gastronomia. A Chocolate Week já é um grande sucesso nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, e tenho certeza que o público curitibano também irá se surpreender com receitas irresistíveis e marcantes”, comenta Fernando Brull, gerente de marketing da Callebaut Brasil.

CARDÁPIO COMPLETO

Bazar Doce: Bolo de chocolate quente com paçoca e sorvete de cumaru (R$ 16).

Caramelodrama (Presidente Taunay e Fresh Live Market): Bolo de coco tostado com creme mousseline de chocolate branco e pé-de-moleque de paçoca (R$ 13,90).

Chokolat Chocolateria: Cheesecake com chocolate branco e calda de goiabada (R$ 16).

Cookies Stories: Torta holandesa com massa de cookies (R$ 12).

Grué Chocolateria: Mil Folhas com creme de pudim e brigadeiro de caramelo (R$ 15).

Mary Ann Apple Factory: Maçã verde caramelada com beijinho de chocolate branco (R$ 19,90).

O Famoso Brigadeiro (Avenida Iguaçu, Pátio Batel e Shopping Mueller): Sonho de Brigadeiro (R$ 8).

Nougat: Entremet de arroz doce com goiabada cascão, castanha do Pará e chocolate 70% (R$ 17).

Rose Petenucci: Sopa de chocolate com mini brigadeiros de banana, cupuaçu e paçoca (R$ 20).

Special Treat (Martin Afonso, Shopping Mueller e Shopping Curitiba): Cupcake de bolo de cenoura americano com cobertura de chocolate (R$ 9,90).

ORIGEM

A Chocolate Week foi criada no Brasil em 2016 com o intuito de chamar a atenção do público para a qualidade do chocolate que consome, assim como homenagear confeiteiros e estabelecimentos que têm se destacado no país. Há mais de 100 anos, a Callebaut elabora chocolates no coração na Bélgica. É um dos raros produtores que seleciona, torra e mói as amêndoas em uma secreta e exclusiva massa de cacau – o principal ingrediente na produção de chocolate. A marca faz parte do grupo Barry Callebaut, maior produtor de chocolate e cacau gourmet do mundo.

A 1ª Chocolate Week Curitiba será realizada entre os dias 21 e 30 de setembro, durante o horário de funcionamento dos empreendimentos participantes. Na próxima semana, o site oficial do evento estará no ar com todas as informações da primeira edição curitibana: http://callebautchocolateweek.com.br/.