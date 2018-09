Dez filmes que você ainda não viu e que devem pintar no próximo Oscar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Faltando pouco mais três meses para o ano acabar, já é possível ter um esboço do que será a próxima cerimônia do Oscar –até porque o Festival de Toronto, grande largada do prêmio, acabou faz uma semana e revelou os principais títulos do semestre.

Ao que tudo indica, a premiação deverá repetir embates ocorridos em edições anteriores, como entre Barry Jenkins (“Moonlight”) e Damien Chazelle (“La La Land”), e entre Steve McQueen (“Doze Anos de Escravidão”) e Alfonso Cuarón (“Gravidade”).

Conheça dez longas que ainda não foram exibidos no Brasil e que vão dar o que falar na temporada das premiações.

“Green Book”

No filme que venceu Toronto, o outrora diretor de comédias besteirol Peter Farrelly roda trama séria sobre um ítalo-americano (Viggo Mortensen) que conduz um músico negro (Mahershala Ali) pelo sul racista dos Estados Unidos no início dos anos 1960.

Estreia no Brasil: ainda não definida

“Nasce uma Estrela”

Terceiro remake da história de amor entre um artista decadente e outra emergente, tem Bradley Cooper e Lady Gaga nos papéis principais. Ele, que também dirige o longa, larga como um dos favoritos ao prêmio de ator por seu papel como um músico alcoólatra.

Estreia no Brasil: 11 de outubro

“If Beale Street Could Talk”

Após levar o Oscar por “Moonlight”, o diretor Barry Jenkins torna a tratar de questões raciais com esse romance inspirado em obra de James Baldwin. Na história, um sujeito negro é preso, injustamente acusado de estupro, e deixa do lado de fora a namorada grávida.

“Can You Ever Forgive Me?”

Melissa McCarthy tem o papel mais importante de sua vida na pele de uma escritora mal-sucedida que passa a falsificar cartas de escritoras para ganhar dinheiro. A obra é dirigida por Marielle Heller, de “O Diário de uma Adolescente”.

Estreia no Brasil: ainda não definida

“Ben Is Back”

Outra atriz que tem papel marcante é Julia Roberts, aqui interpretando a mãe de um jovem viciado em drogas, vivido por Lucas Hedges, que retorna da clínica de reabilitação para passar o Natal com a sua família.

Estreia no Brasil: ainda não definida

“Boy Erased”

Lucas Hedges também dá as caras nessa obra dirigida pelo australiano Joel Edgerton. A história gira em torno de um jovem americano, filho de um pastor batista, que é enviado para um centro que realiza terapia de “conversão gay”.

Estreia no Brasil: ainda não definida

“The Old Man & The Gun”

Robert Redford anunciou que esse longa seria o seu último como ator. Um dos maiores nomes da geração que ascendeu entre os anos 1960 e 1970, ele brilha interpretando como um velho vigarista. Sissy Spacek, sua colega de elenco, também é aposta ao prêmio de atriz.

Estreia no Brasil: ainda não definida

“Beautiful Boy”

Baseado numa história real, é todo construído como uma isca para a Academia morder. Depois de “Me Chame pelo Seu Nome”, Timothée Chalamet vive um jovem viciado em anfetamina e que tem no papel do pai dedicado o ator Steve Carrell.

Estreia no Brasil: ainda não definida

“Roma”

O mexicano Alfonso Cuarón roda um drama social sobre a relação entre uma família de classe média, branca, e sua empregada, indígena, no começo dos anos 1970. Embora realista, lança mão de técnicas quase tão mirabolantes quanto as de “Gravidade”.

Estreia no Brasil: ainda não definida

“O Primeiro Homem”

O diretor Damien Chazelle e o ator Ryan Gosling repetem a parceria de “La La Land” nesse drama que rememora a chegada do homem à Lua, em 1969, com Gosling no papel do astronauta Neil Armstrong. Pode figurar entre os indicados a melhor filme e direção.

Estreia no Brasil: 11 de outubro