Dez números que retratam a excelente fase do Atlético no Campeonato Brasileiro

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense começou a voar dentro de campo desde que Tiago Nunes assumiu o comando do time principal. Com o placar de domingo, o time chegou à sétima vitória seguida em casa no Brasileirão. É a maior registrada na primeira divisão nacional em 2018. O Furacão também está entre os melhores em outros quesitos. A boa fase pode ser retratada em dez números.

1 Sequência de vitórias

2 Gols de bola parada

3 Total de finalizações

4 Finalizações certas

5 Precisão nos passes

6 Vice-artilheiro da competição

7 Artilharia aérea da competição (Pablo)

8 Lateral com mais assistências na competição (Jonathan)

9 Melhor ataque do Pós-Copa

10 Quinta melhor campanha do Pós-Copa

GOLS DE FALTA E ESCANTEIO

Inclui faltas diretas e cruzamentos de bola parada

1º Chapecoense 11

2º Atlético-PR 10

3º Palmeiras 10

MAIS FINALIZAÇÕES

Média por jogo no Brasileirão 2018

1º Flamengo 14,2

2º Atlético-MG 13,9

3º Atlético-PR 13,5

FINALIZAÇÕES CERTAS

Média por jogo no Brasileirão 2018

1º Flamengo 5,3

2º Atlético-PR 4,8

PRECISÃO NOS PASSES

1º Flamengo 85,6%

2º Atlético-PR 85,5%

*Inclui passes curtos e lançamentos

MAIORES SÉRIES DE VITÓRIAS EM CASA

Registradas até agora no Brasileirão 2018

1º Atlético-PR 7

2º Palmeiras 6

MAIORES SÉRIES INVICTAS EM CASA

Registradas até agora no Brasileirão 2018

1º São Paulo 13

2º Inter 12

ARTILHEIROS

1º Gabigol (Santos)........................13

2º Pablo (Atlético-PR), Ricardo Oliveira (Atlético-MG) e Pedro (Fluminense)...10

ASSISTÊNCIAS

1º Dudu (Palmeiras), Everton (São Paulo) e Luan (Grêmio)......6

2º Jonathan (Atlético-PR)*, Everton Ribeiro (Flamengo), Arrascaeta (Cruzeiro), Jadson (Corinthians) e Luan (Atlético-MG).......5

*Jonathan é o único lateral nessa lista. Os demais são meio-campistas

ARTILHARIA AÉREA

Mais gols de cabeça no Brasileirão 2018

1º Atlético-PR 11

2º Cruzeiro 10

ARTILHARIA AÉREA

Jogadores com mais gols de cabeça no Brasileirão 2018

1º Pablo (Atlético-PR) 5

2º Ricardo Oliveira (Atlético-MG) 4

MELHOR ATAQUE DO PÓS-COPA

1º Atlético-PR 23 gols em 14 jogos

1º Grêmio 23 gols em 14 jogos

MELHORES DO PÓS-COPA

Campanhas após a Copa do Mundo de 2018

1º Palmeiras 31 pontos

2º São Paulo 28 pontos

3º Inter 28 pontos

4º Grêmio 27 pontos

5º Atlético-PR 24 pontos



O QUE PRECISA MELHORAR

DESARMES

1º Flamengo 20,7

...

20º Atlético-PR 13,8

DRIBLES CERTOS

1º Bahia 13

2º Inter 12,6

…

19º Atlético-PR 7,9

20º Palmeiras 6,8