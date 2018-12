Dez pessoas morrem em deslizamento de terra em Niterói, no Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos dez pessoas morreram na manhã deste sábado (10) após um deslizamento no Morro da Boa Esperança, em Piratininga, na região Oceânica de Niterói, no Rio de Janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um menino de três anos está entre as vítimas. Além da criança, foi divulgado também a morte de uma mulher de 55 anos, outra de 56, e um homem de 37. Ainda não há informação sobre as outras vítimas.

Até agora, onze pessoas foram resgatadas com vida. Seis delas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, sendo duas crianças. Uma mulher de 25 anos foi para o Hospital Estadual Alberto Torres. As vítimas não foram identificadas. Outros moradores podem estar desaparecidos.

Por volta das 5h, uma pedra deslizou do alto do morro e atingiu entre cinco e sete casas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Trabalham em buscas no local bombeiros de sete quartéis, além de equipes da prefeitura, que prestam socorro às vítimas e dão apoio a vizinhos e familiares. A Polícia Militar também ajuda no resgate.

Em nota, a Prefeitura de Niterói informou que agentes da NitTrans e da Guarda Municipal estão coordenando o acesso à região.