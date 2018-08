Di Ferrero lança clipe com cenas sensuais com mulher e modelo Isabeli Fontana

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Di Ferrero, 33, lançou o clipe da música "No Mesmo Lugar", que foi gravada junto com a mulher, Isabeli Fontana, 35, nesta quarta-feira (1°). As cenas foram filmadas em Osório, cidade próxima a Porto Alegre.

O clipe tem cenas do casal em momentos íntimos em que Isabeli aparece de lingerie protagonizando momentos de muito carinho com Di na cama. A sintonia entre o casal fica perceptível. "Muito feliz em fazer parte dessa nova jornada do meu amor", disse a modelo, em sua conta no Instagram.

Escrita em parceria com Mateus Asato e Dan Valbusa, e produzida pela Head Media, a canção foi inspirada nos primeiros encontros com Isabeli, quando eles tinham um lugar secreto para guardar as chaves do apartamento onde se encontravam.

Os dois se conheceram durante uma participação no programa Altas Horas (Globo), de Serginho Groissman, em outubro de 2013. "Eu paquerei ele primeiro. Era um programa de Dia da Criança, achei lindo o jeito de como ele tratou uma criança, o olhar dele e aí eu pensei: tem alguém ali sofredor por trás. Ele tinha um olhar meio triste, meio perdido. A gente se encontra junto porque ele é o lado mais racional da relação e eu o mais sentimental", declarou ela.

Segundo Di Ferrero, essa música foi escolhida como a primeira de sua carreira solo pela maneira como cresceu entre os fãs.

O clipe teve direção de Marcelo Nunes e Jean Schwarts e já está disponível no canal oficial de Di Ferrero no YouTube, além do "making of". A banda NX Zero fez sua última apresentação em dezembro de 2017 e está em uma pausa.

"DI NÃO QUER TER FILHOS", DIZ ISABELI

Em abril deste ano, durante uma entrevista para o Vendi Meu Sofá, canal de Gabriela Pugliesi no YouTube, a modelo declarou que Di não queria ter filhos.

"Aquela mesma vontade que dá de vez em quando e de repente passa rápido. Quando a gente vê o que tem de lidar ... É muito caro ter filho. Di não quer ter filho e já está tendo uma boa experiência em ser padrasto", disse Isabeli.

Em fevereiro, a modelo disse a Luciana Gimenez que era ciumenta e possessiva, mas que fazia um 'jogo intelectual' com o marido. "Sou possessiva, mas faço um jogo mais intelectual. O deixo bem à vontade porque quanto mais a gente deixa os homens à vontade, mais eles querem se aproximar da gente. Finjo que não olho nada, mas olho tudo", contou a modelo.

Os dois se casaram em agosto de 2016, nas Ilhas Maldivas. O casamento aconteceu na areia, em uma ilha particular a 15 minutos do resort Soneva Fushi, em Kunfunadhoo. Uma cerimonialista local realizou a união. Os noivos entraram ao som da banda local Habeys Boduberu Group e estavam muito emocionados.