Di María salva o Paris Saint-Germain e embola grupo na Champions

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Graças ao argentino Ángel Di María, o Paris Saint-Germain (FRA) empatou com o Napoli em 2 a 2 nesta quarta-feira (24), pela Champions League, e se manteve forte na disputa para se classificar à próxima fase.

A equipe parisiense, que jogou em casa, perdia até os 48 minutos do segundo tempo, quando o meia acertou belo chute de fora da área para deixar tudo igual no placar. Com a derrota, o PSG ficaria com três pontos, quatro atrás do Napoli e três do Liverpool (ING).

Mario Rui, contra, marcou o outro gol dos franceses. Lorenzo Insigne e Dries Mertens anotaram para o Napoli.

Agora, a situação do Grupo C é a seguinte: o Liverpool tem seis pontos na liderança. Os italianos ficaram com cinco e o PSG, com quatro. O Estrela Vermelha (SRB) amarga a lanterna, com apenas um ponto.

Também nesta quarta, Roberto Firmino deixou sua marca. O brasileiro fez o primeiro da vitória por 4 a 0 do Liverpool sobre os sérvios. O egípcio Mohamed Salah fez dois e o senegalês Sadio Mané fechou a goleada.

Sem Lionel Messi, machucado, o Barcelona (ESP) bateu a Inter de Milão (ITA) no Camp Nou. O brasileiro Rafinha, substituto do camisa 10 argentino, abriu o placar. Jordi Alba anotou o segundo no triunfo por 2 a 0 dos catalães.

No Grupo B, o Barcelona tem nove pontos. A Inter de Milão vem em segundo, com seis, seguida pelo PSV Eindhoven (HOL) e o Tottenham (ING), ambos com um.

Ingleses e holandeses se enfrentaram e ficaram no empate em 2 a 2. Um dos gols do Tottenham foi marcado pelo brasileiro Lucas. Harry Kane fez o segundo. Hirving Lozano e Luuk de Jong marcaram os gols do PSV.

Nos outros duelos da terceira rodada, o Brugge (BEL) empatou em 1 a 1 com o Monaco (FRA); O Borussia Dortmund (ALE) goleou o Atlético de Madrid (ESP) por 4 a 0; Galatasaray (TUR) e Schalke 04 (ALE) ficaram no 0 a 0 e o Porto (POR) venceu o Lokomotiv Moscou (RUS) por 3 a 1.

No Grupo A, o Borussia ficou com 100% de aproveitamento, com nove pontos, seguido pelo Atlético de Madri, com seis. Monaco e Brugge somam um ponto. No Grupo D, a liderança é do Porto, com sete pontos, seguido por Schalke, com cinco, e Galatasaray, com quatro.