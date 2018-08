Dia amanhece com 5,9ºC nesta terça-feira e apesar do sol, a máxima prevista é de 16ºC

Redação Bem Parana

O dia amanehceu bastante frio em Curitiba, a mínima foi de 5,9ºC, segundo o Simepar. Por volta da 8h45 da manhã, os termômetros registravam apenas 9ºC. Apesar do sol, a máxima do dia não deve passar dos 16ºC nesta terça-feira, 7.

A estação meteorológica de General Carneiro registrou a temperatura mais baixa do Paraná, com apenas -1,3ºC às 5 horas desta terça-feira. O ar frio que evoluiu sobre o Paraná na madrugada provocou temperaturas baixas no centro-sul do estado: Lapa 3,9ºC Palmas 3,5ºC, Francisco Beltrão 3,2ºC, são alguns exemplos.