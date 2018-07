A COMA LEVE - empresa de refeições saudáveis e congeladas, de Curitiba (PR), entregou ao Instituto Bom Aluno do Brasil o lucro das vendas realizadas durante o primeiro Dia COMA LEVE Feliz. Todas as marmitas que foram vendidas tinham o lucro repassado ao Instituto. Ao todo, foram 240 pratos, totalizando R$ 728,00 para o programa.“Quisemos unir dois lemas que acreditamos muito: a alimentação saudável e a solidariedade, melhorando a qualidade de vida da população. Foi um primeiro passo e para o próximo ano queremos aumentar a meta de vendas, ajudando cada vez mais”, conta Diego Bergamini, sócio da COMA LEVE.

Pelo Mundo

Cristian Higashi, sócio da Clínica Ki Odontlogia, referência no Brasil e no exterior pelo seu extenso currículo na área de Dentística, recentemente esteve lecionando na XXIX Jornada da FMDUP - Universidade do Porto, em Portugal. Na ocasião Cristian deu palestra e curso prático sobre "Restaurações Estéticas em Dentes Anteriores". Na agenda também ainda em maio - de 20 a 26 - serão 6 palestras em 5 cidades na Colômbia.

Balanço:

** O Amázzoni será o gim oficial do festival Coolritiba, que acontece neste sábado (5/5) na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Com uma forte preocupação com a sustentabilidade, o evento escolheu para equipar seu bar este destilado brasileiro que conquistou reconhecimento internacional, graças a uma ligação muito íntima com a natureza.

** Impossível não conhecer o refrão do hit “Despacito” , que assolou o mundo em 2017 e se manteve por dezesseis semanas no topo das paradas americanas. Autor da canção, ao lado do rapper Daddy Yankee, o porto-riquenho Luis Fonsi desembarca nesta semana pela primeira vez no Brasil com a turnê “Love and Dance Tour”, que traz esse e outros sucessos latinos temperados pelo reggaeton. Com realização da MCA Concerts e Forever Music, a escala em Curitiba acontece no sábado, dia 05 de maio, em única apresentação na Live Curitiba, às 22horas.

** O Parada Pet, evento para a família que foi um grande sucesso na primeira edição, já tem data marcada para 2018. Desta vez, acontecerá em junho, nos dias 22, 23 e 24, no Parcão, localizado no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba (PR). Mais uma vez os empresários Cezinha Mocelin, Jeje e Patrik Cornelsen, em parceria com a Casa do Produtor, estão à frente deste evento que veio para marcar história no calendário da cidade. Já confirmados também os patrocínios da Purina e Premier Pet.

** Um dos espaços colaborativos da capital paranaense, o Curitiba Coworking, realiza no próximo dia 8 de maio, terça-feira, das 15h às 17h a I Rodada de Negócios.As inscrições devem ser feitas antecipadamente por telefone (41 99723-1738) e pela página do evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/2126877394210044/. O evento é limitado para 16 pessoas e o valor do investimento é R$ 10,00.