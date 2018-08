Dia D da campanha de vacinação acontece no próximo sábado  

Da Redação Bem Paraná

No próximo sábado todas as Unidades de Saúde dos municípios paranaenses estarão abertas para realizar a vacinação de crianças contra a poliomielite e o sarampo, no Dia D da campanha nacional. O horário de atendimento será das 8 às 16 horqas. A campanha começou no último dia 6 e vai até o dia 31 de agosto.



Dados preliminares do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde mostram que, em uma semana, o Paraná aplicou cerca de 84,5 mil doses da vacina contra sarampo e outras 86,5 mil da vacina contra poliomielite. Os números correspondem a aproximadamente 14% das doses previstas para aplicação em todo o Estado. A previsão é de que até o final da campanha 581 mil crianças sejam vacinadas. Em Curitiba os índice estavam ainda mais baixos, ontem.



Porém, com uma semana de campanha esperava-se um índice mais alto. Por isso, o Dia D é um incentivo para que os pais não deixem para os últimos dias da campanha. A vacinação das duas doenças se tornou mais importante ainda por causa de surtos em outros países. A vacina é a única forma de criar uma barreira para que as doenças não sejam reintroduzidas no país.