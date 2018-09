Dia da Paz será celebrado com música, caminhada e bênção no terminal Guadalupe

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Shows de MPB, coral, sertanejo gospel e Missas serão algumas das atrações da celebração do Dia Internacional da Paz, realizada no Centro de Curitiba, nesta sexta-feira, dia 21 de setembro. A iniciativa é da Associação Evangelizar É Preciso, fundada e presidida pelo Padre Reginaldo Manzotti, e tem como um dos destaques da programação a bênção no terminal de ônibus do Guadalupe.

As atividades terão início às 7h30 com a Santa Missa, celebrada pelo Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom Francisco Cota. Às 13h, tem início a caminhada e bênção no terminal, conduzida pelo Padre Marcos Miranda. Haverá, ainda, apresentações musicais ao longo de toda a tarde, encerrando-se às 20h com a apresentação de um coral infantil.

O evento foi pensado para que os fiéis e as milhares de pessoas que passam pelo Centro de Curitiba sejam tocados pela fé e pela paz que brota dela. As celebrações religiosas acontecerão no Santuário e as apresentações musicais serão realizadas em um palco montado em frente ao auditório da Obra.

“Escolhemos começar nossas bênçãos pelo terminal porque, além de fazer parte da nossa comunidade, transitam por ele diariamente mais de 200 mil pessoas que podem se inspirar pela ação e levar nossa mensagem para toda Curitiba e Região Metropolitana. Pedimos a todos que venham de branco para entrar no clima da paz que tanto desejamos”, explica Juliane Gonçalves, supervisora de Responsabilidade Social da Associação e uma das responsáveis pelo evento.

Confira a programação completa:

07h30 – Santa Missa com o Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom Francisco Cota

08h30 – Apresentação de coral e distribuição de mimos

11h00 – Livrai-nos do Mal – apresentação com o Padre João Maria, de Mandirituba

12h00 – Santa Missa celebrada pelo Padre Marcos Miranda

13h00 – Caminhada e bênção no terminal do Guadalupe com o Padre Marcos Miranda

13h30 – Alvaro e Daniel – Sertanejo Católico

14h15 – Alysson Santoli – interpretando Almir Sater e Renato Teixeira

15h00 – Jonathan Morais – Cantor Católico RCC

16h00 – Ortiz e Renato – Sertanejo Universitário

16h30 – Guatupê e Guaratuba – Sertanejo

17h00 – Bruno e Alex – Sertanejo

17h30 – Dido e Vivian – MPB

19h00 – Santa Missa com o Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom Amilton Manoel da Silva

20h00 – Apresentação de coral infantil

*Atenção: os horários acima estão sujeitos à alteração de acordo com a disponibilidade dos artistas voluntários.