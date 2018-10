Dia das Crianças abre atrações em Curitiba no fim de semana 

Da Redação Bem Paraná

Vai ficar em Curitiba durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças? Pois saiba que muitos eventos estão programados para este fim de semana para comemorar as datas, especialmente para as crianças. Os shoppings de Curitiba criaram programas para atrair a garotada. Para esta sexta-feira (12), uma grande festa será montada no Parque Barigui, com brinquedões das 10 às 17 horas.

O Palladium está com uma atração gigante. O Castelo Fantasma cercado por mais de 300 mil bolinhas é a mais nova atração disponível no Shopping Palladium no mês das crianças. Inaugurado nesta semana, o Castelo conta com estrutura de sete metros de altura, torres, escorregadores e promete divertir os pequenos até o dia 27 de outubro.

No Ventura Shopping, os personagens dos desenhos animados farão a festa no fim de semana do Dia das Crianças. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, às 15 horas, a Turma do Mickey, Família Pig, e Anna, Elsa, Olaf, Hans e Kristoff de Frozen vão invadir o Ventura, interagir com o público e fazer fotos com os fãs.

No Dia das Crianças, o Shopping Mueller apresenta uma atividade colorida, grudenta e muito divertida para os pequenos. É a Fábrica de Slime, que acontece até o dia 14 de outubro, no piso L3. Amanbhã e no sábado, das 14 às 17 horas, a Fábrica de Slime receberá as digital influencers e slimers da marca Bubble Slime BR, Luana Esmanhoto Reese e Bianca Escudero de Oliveira. As convidadas participarão de algumas oficinas e também venderão os slimes da marca.

No Shopping Curitiba, além das atrações de compras, as brincadeiras ficam por conta do Kids Park e do Mini Cars for Rent, que oferece uma volta motorizada pelo shopping.

No ParkShopping Barigui, segue a atração da Incrível Roda Gigante e o Chapéu Mexicano. O HotZone também tem novas brincadeiras.

No Shopping Estação, o Dia das Crianças é solidário. Até sexta-feira segue a campanha ‘Entre Nessa Brincadeira’ que visa incentivar crianças de todas as idades a doarem brinquedos em boas condições para serem encaminhados a ONG’s que trabalham com crianças de baixa renda. Neste ano, a campanha é tematizada com Mickey Mouse. O Estação receberá as doações até amanhã. Os brinquedos podem ser entregues na recepção do shopping (piso L2), onde o doador receberá miniatura exclusiva de fases do Mickey em quatro versões: Steamboat Willie; Fantasia; Mickey 90 e Episódios Mickey.

O PolloShop terá sorteios, brincadeiras, muita moda infantil, diversão e pipoca para os baixinhos. Nas dependências do shopping, haverá um espaço especial para as crianças na sexta (12) e sábado (13). O Espaço Kids do PolloShop estará disponível gratuitamente, das 15 às 19 horas, com piscina de bolinhas e pipoca à vontade, entre outras atrações.