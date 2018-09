Dia das Crianças deve ter vendas maiores em 2018, diz a ACP

Da Redação Bem Paraná

De acordo com dados colhidos pelo instituto DataCenso, encomendados pela Associação Comercial do Paraná (ACP), a expectativa nas vendas para o Dia das Crianças é de leve crescimento neste ano. Os comerciantes estão confiantes e projetam um aumento de 0,8% nas vendas, panorama diferente do ano passado, que apresentou uma queda real de 4%. As informações são da ACP.

Segundo o DataCenso, o comerciante curitibano está esperançoso com relação aos próprios negócios, com um crescimento de 10% no índice de expectativa, no comparativo de julho a setembro. Os fatores que explicam isso, de acordo com a pesquisa, é a proximidade do pagamento da primeira parcela do 13º, o leve aumento do PIB e da taxa de emprego.

A pesquisa também mostrou que 70% dos comerciantes consultados declararam que vão fazer algum tipo de promoção, visando as vendas para o Dia das Crianças, sendo a maioria delas em descontos para pagamentos à vista, seguida por ofertas e promoções, além de distribuição de brindes e prêmios.

Lista de preferência

Segundo a pesquisa, os brinquedos ainda dominam a preferência nas pretensões de compra. Porém, um item demonstrou um salto significativo na ordem de intenções de presentes a serem dados em relação a 2017: os livros. Ano passado apenas 1% do público consumidor demonstrou intenção de comprar um livro como presente, este ano, esse número saltou para 26%.

Com o crescimento na expectativa de vendas, a espera é de pelo menos manter a mesma média de gastos do ano passado. Em 2017, o ticket médio de compra no dia das crianças foi de R$ 117,00, para esse ano a expectativa de gasto é de R$ 135,00, valor este que praticamente estabelece a mesma média, se corrigida a inflação acumulada dos últimos 12 meses, que foi de 4,19%.

Indústria de brinquedos vinha animada com a data desde agosto

O setor industrial também vinha otimista para a data. Em agosto, a estimativa era de um avanço de até 8% em relação ao ano passado. O desempenho da indústria de brinquedos registrado nos últimos anos deve se manter, previa a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq). Em 2017, o faturamento total da indústria foi de R$ 6,4 bilhões, sendo que a produção nacional performou R$ 3,8 bilhões. Crescimento de 5% em relação a 2016.

Data mais importante para a indústria do brinquedo, o Dia das Crianças deve confirmar a tendência natural de evolução de compras para o fim de ano. Para este Dia da Criança mais de 1 mil novos brinquedos estão chegando às lojas, contribuindo para a animação do mercado. O mercado nacional do brinquedo deve movimentar este ano perto de R$ 7 bilhões, e as vendas da Semana da Criança podem representar 35% desse total.

Também a partir a agora outros setores começam a se movimentar já em vista as vendas de final de ano, especialmente o Natal. Além dos brinquedos, o setor de alimentos também tem seu melhor momento daqui para a frente.