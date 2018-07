Dia do Motorista teve bênção e orientação no trânsito

Da Redação Bem Paraná

Ontem foi o Dia de São Cristóvão, quando também é comemorado o Dia do Motorista. Por causa da data, houve movimentação na cidade. Algumas paróquias de Curitiba promoveram a tradicional bênção para os motoristas. Na Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Guabirotuba, cerca de dois mil motoristas passaram pelo local para receber a bênção dos padres.

Motoristas que passaram por dois dos cruzamentos mais movimentados de Curitiba foram abordados em uma ação educativa feita pelo Grupo Trânsito Seguro, também em alusão do Dia do Motorista. O trabalho de prevenção foi feito entre a Avenida Sete de Setembro com a Rua Mariano Torres e, também, no cruzamento da Avenida Prefeito Omar Sabbag com a Rua Engenheiros Rebouças, no Jardim Botânico.

Os agentes entregaram material sobre o trânsito seguro, com especial referência ao perigo do uso do celular ao volante.