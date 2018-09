Dia do Sexo: uma seleção de músicas para você comemorar a data

Henrique Romanine, especial para o Bem Paraná

Se existe algo que causa mais prazer e alegria nas pessoas do que o sexo, é a música. E hoje, no dia em que se comemora o dia dele (na sugestiva data de 6/9), nada mais justo do que unir o útil ao agradável. Selecionamos algumas canções para vocês entrarem no clima e aproveitarem, da melhor forma, essa data tão peculiar.

Portanto, sem preliminares, vamos direto ao ponto: as melhores músicas para embalar o sexo. Porque uma boa seleção ajuda a incrementar a hora H.

Let's Get It On - Marvin Gaye

A canção mais erótica da história. Impossível passar incólume à languidez e sensualidade da voz de Mr. Gaye.

Let's Stay Together - Al Green

Al Green misturando ingenuidade e lascividade em uma música extremamente sedutora.

Glory Box - Portishead

Música extremamente angustiante, mas que consegue exalar sensualidade do primeiro ao último instante.

Slave To Love - Bryan Ferry

Esqueça as cópias baratas dos últimos tempos. 9 ½ Semanas de Amor é o filme sadomasô por excelência, e que rendeu algumas das músicas mais sensuais da história. A começar por esse hit.

Wicked Game - Chris Isaak

A voz sussurrante de Chris Isaak e a sensualidade latente desta canção não deixam ninguém escapar. Ninguém mesmo.

No Ordinary Love - Sade

Elegante, romântica, melancólica e sensual na medida certa, a voz de Sade é a pedida ideal para aquele momento "olho no olho".

Justify My Love - Madonna

A parceria de Madonna com Lenny Kravitz é daquelas que vibram por todos os poros do corpo. Esqueça o impactante (e polêmico) clipe e se entregue à melodia.

Kiss - Prince

O tipo de som que não te deixa ficar parado em nenhum momento. Seja escutando, numa pista de dança ou, bem, vocês sabem...

Let's Do It Again - TLC

Com uma batida e languidez quase explícitas, as três garotas do TLC conseguem mexer com os ânimos até das pessoas mais frias.

Your Song - Elton John

A atmosfera lúdica da canção de Sir Elton John é ideal para acompanhar os casais desde o momento do encontro inicial até os finalmentes. Canção que causa arrepios (bons) no ouvinte.

Angel - Massive Attack

Qualquer música do Massive Attack serve para qualquer momento libidinoso. Mas esta, em especial, consegue ir além.

Ex-Factor - Lauryn Hill

Malemolência, sensualidade e paz em uma interpretação hipnótica de Lauryn Hill, capaz de levar qualquer pessoa ao êxtase.

Untitled (How Does It Feel) - D'Angelo

Independente da orientação sexual, se você deseja conquistar alguém por completo, apele para esta canção. Por qual motivo? D'Angelo é o sucessor natural de Marvin Gaye, entre as vozes mais sedutoras da música.

I Belong To You - Lenny Kravitz

Lenny Kravitz possui diversas canções com climas intimistas, e com uma sensualidade latente. Mas nenhuma delas consegue ser sutil, e ao mesmo tempo explícita, como esta.

Love Rears Its Ugly Head - Living Colour

Além de ser uma canção fantástica, a parte instrumental tira qualquer um do eixo.

Sumthin' Sumthin' - Maxwell

Sexo e romance na medida exata, é na voz de Maxwell que você encontra.

Father Figure - George Michael

A batida, a voz sussurrada de George Michael e o clima etéreo são as melhores pedidas para esquentar o ambiente.

Bizarre Love Triangle - New Order

Toda a energia dos anos 80, para quem acredita que toda forma de amor vale a pena.

In Your Room - Depeche Mode

Impactante da primeira à última batida, é uma das canções mais sensuais do repertório do Depeche Mode.

Criminal - Fiona Apple

Para todos os homens que não se importam da iniciativa ser tomada pela mulher. Uma das melhores representantes do poder feminino na década de 90.

I Just Don't Know What To Do With Myself - The White Stripes

A imagem de Kate Moss se contorcendo no pole dance ilustra bem essa canção: impactante.

Slow - Kylie Minogue

Atmosfera libidinosa, em um clipe que mexe com a imaginação do público. Grande canção.

Some Velvet Morning - Primal Scream feat. Kate Moss

Ela de novo, mas cantando: Kate Moss dá o tom sensual deste petardo do Primal Scream. E que vai fazer bonito na sua playlist.

Being Boring - Pet Shop Boys

Uma lista dessas sem Pet Shop Boys seria um crime.

Anybody Seen My Baby - The Rolling Stones

Pensou que não teria Rolling Stones? A banda de rock com o som mais sensual da história, em um clipe belissimamente estrelado por Angelina Jolie. Para ilustrar o momento dos "finalmentes".