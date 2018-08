Dia do Soldado terá dois dias de comemorações na Praça Rui Barbosa

Antonio Trajano

A Praça Rui Barbosa, no Centro, será o endereço das celebrações pelo Dia do Soldado em Curitiba. Os eventos serão realizados nos dias 24 (sexta-feira) e 25 (sábado) de agosto, data da homenagem anual aos soldados e do nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro.

A definição do local do evento, antes realizado no Pinheirinho, foi divulgada ontem, no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), em reunião do prefeito Rafael Greca com o comandante da 5ª Região Militar, general de Brigada Aléssio Oliveira da Silva.

“Na Praça Rui Barbosa, que já foi sede do Comando da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão do Exército, vamos celebrar o Dia do Soldado em dois dias de eventos, com várias atrações”, afirmou o prefeito.

De acordo com o comandante da 5ª Região Militar, serão montadas exposições fotográficas e de veículos do Exército, entre eles blindados, e haverá demonstrações de cães treinados para o emprego militar, entre outras atividades. “Será um evento interativo para a participação de cidadãos de todas as idades”, explicou o general.

Nos dois dias, as comemorações serão realizadas das 9 às 17 horas. A abertura, na sexta-feira, terá hasteamento das bandeiras nacional, de Curitiba e do Paraná e apresentações da Banda do Exército e da Banda Lyra.

Como estrutura de apoio haverá food trucks e atividades de lazer da Prefeitura, com a participação de crianças que integram o projeto Linhas do Conhecimento.