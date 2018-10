Dia dos Animais é festejado com bênção e feira de adoção

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Dia dos Animais é lembrado nesta quinta-feira (4). Para marcar a data, quando também é celebrado o dia de são Francisco de Assis -protetor dos bichinhos- estão programadas missas e bênçãos, além de ações sobre guarda responsável e adoção.

Em São Paulo, igrejas dedicadas ao santo realizarão missas em vários horários.

No centro da cidade, o Santuário de São Francisco fará as celebrações às 7h30, 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h, 16h30 e 18h -os animais poderão ser abençoados. No local haverá uma miniquermesse, venda do tradicional bolo e evento de adoção, em parceria com a ONG Clube dos Vira-Latas.

Na Vila Clementino, zona sul, a Paróquia São Francisco de Assis terá missas às 7h, 10h, 12h, 15h, 16h30, 18h e 19h30. As bênçãos aos animais ocorrerão durante as celebrações e ao longo do dia na porta da igreja. Quem visitar o local também poderá conhecer bichinhos à espera de um lar.

No próximo sábado (6), o frei Sebastião Benito Quaglio concederá a bênção a animais e seus donos no Pet Memorial durante celebração ao Dia Mundial dos Animais.

A bênção será às 14h. A capela São Francisco estará aberta das 9h às 17h para orações e homenagens.

O evento também contará com um playground para os pets e feira de adoção, em parceira com a ONG Amigo dos Bichos, das 8h às 17h, com entrada gratuita.