Dia dos Solteiros é comemorando nesta quarta-feira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem não pôde comemorar o Dia dos Namorados agarradinho, poderá agora celebrar a liberdade no Dia dos Solteiros, festejado em 15 de agosto.

Apesar de a origem da data comemorativa ser incerta, ela tem ganhado popularidade nos últimos anos, inclusive com promoções em bares e restaurante. Alguns aproveitam para buscar um amor, mas muitos optam por celebrar a liberdade

Para o psicanalista e escritor Antony Storr (1920-2001), autor "Solidão: A Conexão com o Eu", dizia que mais do que dar "um tempo" do mundo, ficar sozinho periodicamente é recomendado. O indivíduo deve se libertar da ideia de que um relacionamento, ou popularidade, trará felicidade.

"Embora o homem seja um ser social, que sem dúvida precisa interagir com seus semelhantes, existe uma considerável variação na profundidade dos relacionamentos que os indivíduos formam uns com os outros", apontava ele.

EM BUSCA DE ALGUÉM

Apesar das comemorações, alguns solteiros buscam sim encontrar alguém para ficar juntinho. O site de relacionamento C-Date afirma ter 6 milhões de cadastros -51% mulheres e 49% homens-, sendo a maioria preocupada com carreira profissional e estudo na hora de escolher um pretendente.

E o que essas pessoas buscam? A resposta óbvia é um amor, mas não é só isso, segundo estudo do Match Group (que inclui o Tinder e sites como Divino Amor). Para 87%, o mais importante é que a pessoa seja companheira. Além disso, o que mais atrai no primeiro encontro, segundo 51% das pessoas, é a gentileza e a educação.