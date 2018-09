Dia Mundial do Crochê tem exposição, oficinas e música na Regional Matriz

Antonio Trajano

Para celebrar o Dia Mundial do Crochê, comemorado hoje, uma série de atividades gratuitas serão oferecidas das 9 às 18 horas, no Mercado Central da Rua da Cidadania da Matriz. O evento, promovido pela Fundação Cultural de Curitiba com apoio do grupo Luciana e Marias, integra a programação do Quartas na Matriz e durante todo o dia haverá exposições de peças e oficina de crochê, além dos shows Em Cantos, com Renata Fadel, às 12 horas, e MPB e chorinho com Ronaldo Caffé e Juan Ramirez, Fininha, Pedrinho e João Batista, às 13 horas. As atividades são gratuitas.

O crochê é uma das formas mais econômicas de artesanato. Como se conhece hoje, a técnica tem cerca de dois séculos e precisa apenas de agulha, linha e disposição.