Diante do Inter, São Paulo tenta recuperação para voltar à briga pelo título

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na briga pelo título do Brasileiro, o São Paulo visita neste domingo (14) o Inter, em Porto Alegre.

Com 52 pontos, o São Paulo precisa se recuperar. A equipe está há quatro jogos sem ganhar. Quando o jejum começou, era a primeiro na tabela. Hoje está em quarto.

O principal problema do São Paulo tem sido manter o meia-atacante Everton saudável. Ele já sofreu duas lesões na coxa esquerda e uma fibrose. Por duas vezes, tentou voltar à equipe, contra Palmeiras e Santos, mas sentiu dores e não conseguiu. Os jogadores descartam que a queda tenha sido causada apenas pela ausência de Everton.

"O São Paulo não fica só dependendo do Everton, do Diego Souza, do Nenê... o São Paulo tem um elenco, um conjunto. Depende de todo mundo. Tenho certeza que o Everton vai fazer falta, mas quem entrar vai ajudar", disse o lateral Reinaldo à Globo.

O Inter terá o retorno de Leandro Damião. Assim como o São Paulo, o time gaúcho tenta salvar o ano com o Brasileiro, torneio que não conquista desde 1979. O São Paulo está no sexto ano de jejum em títulos de expressão. O último foi a Copa Sul-Americana de 2012.

O tricolor paulista aposta no histórico no Beira-Rio para reencontrar a vitória no Brasileiro.

Sem vencer há quatro partidas no Nacional, o São Paulo não perde para o Inter em seu campo desde que o local foi reformado para a Copa do Mundo de 2014.

De lá para cá foram três partidas, sendo uma vitória são-paulina e dois empates.

Entre os são-paulinos a expectativa é de que uma resposta seja dada depois da derrota para o Palmeiras.

“Precisamos ter ciência do que erramos no clássico. Somos experientes e saberemos reverter isso e que já seja amanhã. Estamos focados, o ambiente está leve, os jogadores estão unidos pelo São Paulo, com todos sabendo que precisam melhorar e buscar sempre mais”, disse o lateral esquerdo Reinaldo.

“Será nossa arrancada, não nos faltará empenho, dedicação, garra. Será um jogo muito difícil na casa deles, mas nosso espírito de luta precisa ser mostrado porque, contra o Palmeiras, fomos muito abaixo”, seguiu.

O atacante Diego Souza reforça o coro sobre a importância dos três pontos.

“Temos que voltar a ganhar rapidamente, assim voltará a paz e buscaremos a liderança do campeonato.”

INTER

Marcelo Lomba; Fabiano, Emerson Santos, Victor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Nico López, Edenílson e Patrick William; Pottker e Leandro Damião. T.: Odair Hellmann.

SÃO PAULO

Sidão; Bruno Peres, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo; Jucilei, Hudson e Liziero e Nenê; Rojas e Diego Souza. T.: Diego Aguirre.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: 16h

Juiz: Braulio da Silva Machado (SC)