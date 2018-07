Dicas de cinco lugares para tomar chocolate quente em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Em tempo de temperaturas mais baixas, nada melhor do que uma bebida quente que traga a sensação de bem-estar e conforto, ainda mais se for um delicioso chocolate quente. A bebida, que ganha muito destaque nessa época do ano, nasceu com uma mistura de leite e cacau em pó. E hoje pode ser complementada com diversos outros ingredientes, entre eles bebidas alcoólicas e doces como o marshmallow. Na cidade de Curitiba, diversos empreendimentos oferecem a bebida em diferentes versões. Confira a lista especial com alguns lugares deliciosos para saborear o preparo:

Cookie Stories: a Cookie Stories, primeira casa brasileira especializada em cookies (Rua Moysés Marcondes, 429 – Juvevê), traz diversas releituras da famosa receita, disponíveis em mais de 10 sabores, além de diversos outros preparos. E para curtir esse frio, além do chocolate quente tradicional (R$ 9), a casa ainda oferece a opção servida em um copinho feio de cookie, o Cookie Shot, com mini marshmallow para ficar ainda mais saboroso (R$ 14).

Barista: além de oferecer diversos tipos de preparos do grão tão amado pelos brasileiros, o Barista Coffe Bar, especialista em cafés especiais, também conta com a opção tradicional de chocolate quente, feito com leite vaporizado e pedaços de chocolate meio amargo (R$ 8). A loja fica na Rua Moyses Marcondes (nº 609), no bairro Juvevê.

Cuore Di Cacao: a principal chocolateria do sul do Brasil não oferece um, mas dez tipos de chocolate quente. Entre as delícias, o cardápio conta com sabores como Especiarias, o tradicional chocolate quente com um mix de especiarias, acompanhado de canela com chocolate e um palet (R$ 13,50) ou o Branco com Limão, feito com chocolate quente branco, um toque de limão verde e acompanha um delicioso palet de limão e chantilly (R$ 11). Há ainda opções de chocolate quente alcóolicos como o Cointreau, que ganha uma dose de licor cointreau e chantilly (R$ 11). A loja da Cuore di Cacao na capital paranaense fica na Rua Fernando Simas (nº 347), no bairro Bigorrilho).

Prestinaria: a casa de pães especiais e diversas outras delícias, localizada no bairro Bigorrilho (Rua Euclides da Cunha, nº 699c), tem sua produção toda feita de forma artesanal, privilegiando sempre o uso de ingredientes frescos e naturais em seus preparos. Na Prestinaria, o clássico chocolate quente é preparado com chocolate belga vaporizado com um toque de canela e noz moscada (R$ 10,90).

Pátio Faivre: para quem não dispensa uma bebida quentinha, o Pátio Faivre (Rua Doutor Faivre, 229 – Centro) agora tem chocolate quente para aquecer os dias gelados. O Delicious Bubble Waffle, uma das principais operações do polo gastronômico, oferece duas opções: chocolate quente tradicional, que pode ser finalizado com chantilly ou granulado (R$ 8) e o choconhaque, que leva uma dose de conhaque e é finalizado com granulado (R$ 10).