Dicas para quem quer trocar de TV sem errar

A maioria dos consumidores tem dúvida sobre o modelo de televisão mais adequado ao seu perfil no mercado em geral. De acordo com pesquisa realiza pela Samsung em parceria com a Bridge Research, 79% dos usuários têm dificuldade na hora de comprar uma TV. Para 36% dos entrevistados, a dúvida surge, pois, consideram que as diferenças entre um modelo e outro são sutis.

Cada marca inclui em seus produtos diferentes componentes e sistemas que os fazem funcionar de forma completamente distinta daqueles que competem na mesma faixa de preço e até outros modelos da mesma fabricante. Se você está pensando em comprar uma nova TV, mas não sabe por onde começar, aproveite as dicas do nosso guia de compra, que traz os principais pontos que deve levar em consideração para tomar a melhor decisão.

A primeira pergunta a se fazer é se realmente se precisa de uma TV nova. Se o televisor atual continua atendendo nos quesitos principais — leia-se som e imagem — e só deixa a desejar na falta de outras funcionalidades (no caso dela não ser Smart TV) ou limitações do sistema operacional (caso seja Smart), então talvez seja melhor optar por um Chromecast ou Box TV.

Esses aparelhos transformam a TV em Smart e caso ela já seja uma, complementam ou substituem o sistema operacional, proporcionando melhor desempenho e funções extras ao televisor. O Smart TV Android é um sistema operacional que faz muita diferença para quem gosta de se manter conectado ou consumir outro tipo de conteúdo, como filmes e séries através da Netflix, YouTube e jogos.

Caso a TV atual esteja quebrada, ou não atenda mais às suas expectativas em termos de som ou de imagem, sim, está no hora de trocá-la.

Dicas para comprar TV

Com a quantidade de opções no mercado, podem surgir dúvidas sobre a tecnologia empregada na tela e qual delas possui o melhor custo-benefício. Bom, cada um tem suas características e faixa de preço.

Embora muitas marcas estejam competindo por usuários com preferências semelhantes, algumas centralizam seu foco em um público-alvo específicos.

Philips, TCL, AOC, Philco e Semp, por exemplo, são marcas indicadas para quem deseja comprar uma TV barata. Televisores dessas fabricantes, via de regra, apresentam preços mais acessíveis do que os modelos de marcas como Samsung e LG.

Sony, Panasonic, Samsung e LG, por sua vez, também possuem aparelhos com preço baixo, mas ainda assim estes são superiores ao das TVs mais baratas. Essas marcas, no entanto, agradam com os modelos mais caros e são indicadas para quem não quer um modelo tão básico assim.

Veja também

TV sem ser Smart vale a pena?

Muita gente ainda pensa que a plataforma Smart encarece o televisor e, por isso, preferem uma TV sem a função. Na verdade, a plataforma Smart é uma evolução natural das televisões para manter o usuário conectado e oferecer mais opções de conteúdo, indo além dos canais abertos ou por assinatura.

Atualmente há Smart TVs baratas e caras, dependendo das tecnologias de imagem, funcionalidades e sistema de som empregados nelas. Caso opte por uma TV que não é Smart, o consumidor tem de saber que poderá estar abrindo mão de um produto com qualidade superior e funções atuais e que muitas vezes custa o mesmo preço do modelo que vai comprar.

Uma opção interessante, nesse caso, é comprar um aparelho Chromecast ou Box TV e transformar a TV em Smart TV. Caso opte por esse caminho, o consumidor deve se certificar de que o som e imagem da TV são bons, pois os aparelhos citados não trarão melhorias nesse sentido.

Resolução da TV

Após decidir se comprará uma Smart TV ou não, a análise seguinte deverá ser relacionada à resolução. Atualmente, podem ser encontradas TVs HD, Full HD e 4K no mercado.

As TVs HD, ou 720p, estão sendo abandonadas e poucas são as marcas que ainda investem em tal resolução. Há TVs de 32 polegadas nessa resolução por aproximadamente R$ 900 e de 39 polegadas por aproximadamente R$ 1.000. Alguns modelos do tipo são Smart TVs, mas nem todos, então fique atento quanto a isso.

TVs Full HD, ou 1080p, continuam sendo lançadas por algumas marcas e, embora tenham perdido bastante espaço para os modelos 4K, ainda podem ser encontradas com certa facilidade. As TVs Sony e Panasonic Full HD, por exemplo, têm ótima qualidade e preços em torno de R$ 1.500 (40 polegadas) ou R$ 1.850 (48/49 polegadas).

Diferença

TVs 4K são os modelos mais atuais e já vêm preparadas para o conteúdo a ser produzido no futuro (grande parte do conteúdo atual ainda é produzido em 1080p). Os preços dessas TVs variam muito dependendo da marca, tecnologias embarcadas na tela e funcionalidades extras, portanto é importante que se tenha em mente o tipo de produto que deseja e só assim saberá qual a melhor.

A melhor forma de optar por uma ou outra resolução é definir o quanto quer gastar na TV nova e o seu tipo de uso. Os modelos atuais tendem a ter sempre preços mais elevados, mas compensam essa diferença em durabilidade, qualidade superior e outros fatores que os fazem valer a pena.

Tamanho da TV

Outro ponto a se considerar antes de comprar uma TV é o tamanho do aparelho. Existem guias, métodos e dicas para escolher o melhor tamanho de TV, mas, no fim, o que importa é a preferência pessoal.

E acima de 55 polegadas? Bom, a partir desse tamanho, o custo por polegada do televisor aumenta muito e a diferença no preço nem sempre vale a pena. Caso queira uma tela realmente grande em casa, pode ser mais vantajoso optar por um projetor de curta distância. Esses modelos têm boa qualidade, são atuais e já acompanham sistema operacional para funcionar da mesma foram que uma Smart TV.

Distâncias recomendadas (m)2

1,8m 32

2,4m 42

2,8m 50

3,4m 60

3,8m 71