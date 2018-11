Diego Alves descumpre horário após discussão com Dorival no Flamengo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Diego Alves segue dando dor de cabeça para os dirigentes do Flamengo. Após a acalorada discussão com o técnico Dorival Júnior ainda por não ter viajado para a partida contra o Paraná, em Curitiba (PR), o arqueiro agora descumpriu o horário estabelecido pelo departamento de futebol para o treinamento desta sexta-feira.

De acordo com a programação, Diego Alves deveria se apresentar à tarde para seguir com seu tratamento no joelho direito, mas surpreendeu a todos ao chegar pela manhã, no mesmo horário das atividades do elenco. Vale lembrar que o goleiro compareceu novamente após o almoço.

Diego Alves discutiu durante a semana com o técnico Dorival Júnior na frente do elenco. Os jogadores e o diretor Carlos Noval precisaram separar os dois.

A informação foi publicada pelo Coluna do Flamengo. Diego Alves pediu uma reunião com o elenco para explicar os motivos que o fizeram não viajar para Curitiba. Dorival Júnior respondeu com outra versão e o clima esquentou.

Foi, provavelmente, o último ato do camisa 1 pelo Flamengo, pois desde o início da polêmica já estava definido que ele não jogaria mais pelo clube na atual temporada.

Diego Alves está entre os maiores salários do elenco rubro-negro e ainda possui mercado fora do país. A tendência é a de que ele não cumpra o contrato até 31 de dezembro de 2020 e seja negociado.

Além da indisciplina, o goleiro se recupera de entorse no joelho e está mais uma vez fora da lista de relacionados do Flamengo, fato que deve se repetir até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.