Diego Alves fica isolado após polêmica e nem banco é garantido no Flamengo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Conforme anunciado em entrevista coletiva pela diretoria do Flamengo, Diego Alves voltou aos treinos com os companheiros no CT Ninho do Urubu. A polêmica em relação ao camisa 1, no entanto, continua.

Isolado e sem um pedido público de desculpas —além de uma retratação com o elenco—, o goleiro nem sequer deve ficar no banco de reservas contra o Palmeiras, sábado (27), no Maracanã. Confirmada pela reportagem, a informação foi publicada inicialmente pela ESPN.

Ainda que tenha sido mantido no elenco pelos superiores e visto como "à disposição" do técnico Dorival Júnior, Diego Alves não mais defenderá a meta rubro-negra até o final de 2018. César ganhou definitivamente a posição. A permanência do ex-titular no clube, inclusive, está em xeque.

Ter se recusado a ficar na reserva no jogo contra o Paraná no último domingo (21) foi interpretado quase como uma "traição" no ambiente rubro-negro, já que a equipe voltou a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e vivia relativa calmaria com Dorival Júnior.

Diego Alves está entre os jogadores mais bem pagos do elenco do Flamengo e criou um problema que a diretoria precisa resolver. Hoje, os dirigentes nem sequer conseguem garantir que ele permanecerá na Gávea em 2019. Voltar a ser relacionado ainda esse ano depende de muitos acontecimentos.