Diego Alves sofre entorse no joelho e segue longe do gol no Flamengo

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da polêmica reação com a reserva no Flamengo, o goleiro Diego Alves segue longe da meta rubro-negra. Nesta terça-feira (30), ele sofreu uma entorse no joelho direito e já iniciou tratamento no departamento médico.

Fora da relação nas partidas contra Paraná e Palmeiras, o camisa 1 também não estará entre os convocados para o duelo contra o São Paulo, domingo (4), às 17h (de Brasília), no Morumbi. A tendência é a de que César, Thiago e Gabriel Batista sejam os escolhidos pelo técnico Dorival Júnior para a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na semana passada, o comportamento de Diego Alves irritou a todos nos bastidores do Ninho do Urubu. Embora tenha comparecido ao Maracanã no empate com o Palmeiras, o goleiro vive situação desconfortável no clube.

No momento, ele não tem clima para retomar a posição e não mais defenderá a meta rubro-negra até o encerramento do Campeonato Brasileiro. César ganhou a posição, de forma que a permanência do ex-titular no clube segue em xeque.