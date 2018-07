Diego Souza diz que Nene errou ao reclamar de substituição

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Diego Souza repreendeu a atitude do meia Nene na vitória por 2 a 0 contra o Cruzeiro, no domingo (29), e garantiu bom relacionamento do seu companheiro de equipe com o técnico do São Paulo, Diego Aguirre.

Nene foi substituído aos 19min do segundo tempo, para a entrada do lateral direito Bruno Peres, estreante do São Paulo na partida. No banco, o jogador de 37 anos não escondeu a insatisfação com a decisão do treinador uruguaio.

“É claro que o Nene quer ficar dentro de campo, porque é um jogador experiente, estávamos num momento difícil da partida. Mas é natural, tinha que sair alguém, o Cruzeiro estava sufocando a gente. A relação que o Nene tem com Aguirre é de total confiança. Ele sabe que errou, e tenho certeza que não vai se repetir”, disse o camisa 9 do São Paulo ao Sportv nesta segunda (30).

“Todo mundo quer jogar, estar dentro de campo. Mas uma hora ou outra não tem como. Jogo em cima de jogo. Todo mundo sabe o desgaste físico que existe. Então para evitar qualquer tipo de lesão, o Aguirre acaba poupando. Ultimamente a gente perdeu jogadores também por cartão”, completou Diego Souza.

Nene estava pendurado na partida. Caso levasse amarelo, ficaria ausente do próximo jogo do São Paulo pelo Brasileiro, contra o Vasco, no domingo (5).