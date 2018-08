Diferentes tons de esmalte amarelo conquistam as mulheres e descontraem o visual

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pode até ser culpa da Copa do Mundo, ninguém sabe ao certo, mas é fato que o amarelo dominou as mãos das mulheres.

"De início, fiquei um pouco receosa, mas, quando passei essa cor nas unhas, ela refletiu otimismo e alegria. Amarelo lembra a prosperidade e a felicidade. Quero isso na minha vida da cabeça aos pés", diz a influenciadora digital Lê Takamura, 36.

A tendência de adotar uma nova cartela de tons não é mais ditada por uma festividade de época ou por período do ano, segundo Alessandra Lima, diretora da empresa de cosméticos Bella Brazil. "Não precisa ser Ano-Novo para usar unhas brancas. O amarelo vem da tendência dos esmaltes candy [inspirados nas cores de doces]. Causa um impacto forte e não depende de ocasião."

Com amarelo, é possível também fazer as unhas decoradas ou no estilo filha única. "Assim como qualquer cor, é possível brincar muito com os efeitos dela. Pode ser com glitter, cobertura texturizada ou holográfica. O leque é enorme, e o amarelo vai bem em esmaltações alegres", diz Gigi Berner, do blog Unhas e Tudo.

"Outra tendência é pintar cada unha de uma cor", diz a designer de unhas Maria Câmara. Basta escolher seu tom preferido. "A atriz Giovanna Antonelli tem usado o mostarda. As mais morenas adoram cores fortes e, para quem é mais clarinha, há os tons puxados para o ocre", avisa Juliano Jorge, especialista que atende pelo aplicativo Singu.