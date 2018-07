Dilma recebe homenagem em restaurante em BH, e dono diz que foi gesto impensado

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma homenagem à ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em um restaurante de Belo Horizonte levou o proprietário a divulgar vídeo em que afirma que o gesto não foi autorizado e não reflete o posicionamento do local.

Na sexta (20), Dilma publicou em rede social uma foto do seu prato de sobremesa, que veio com os dizeres "Sempre nossa presidenta". "Uma delicada gentileza que me encheu o coração de alegria", escreveu a petista, que jantava no restaurante A Favorita.

"O expressado na sobremesa quando da visita da senhora Dilma não reflete meu pensamento e nem o do restaurante. Foi um gesto impensado e não autorizado de um funcionário", afirmou Fernando Areco Motta em vídeo publicado em rede social neste domingo (22).

O dono do restaurante publicou ainda que estava no exterior durante a ida de Dilma ao local, em bairro nobre da capital mineira.

O funcionário responsável pela sobremesa continua trabalhando no local e não será demitido, segundo informou outro funcionário do restaurante.