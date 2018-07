Dingo Bells apresenta Todo Mundo Vai Mudar no Sesc Paço Liberdade

Da redação

Desde que lançou o segundo disco, Todo Mundo Vai Mudar (Natura Musical) a Dingo Bells está com a agenda bastante agitada. São Paulo, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Belo Horizonte são algumas das cidades que já assistiram ao show do grupo que se apresenta dia 29 de julho, domingo, no Sesc Paço Liberdade, em Curitiba. No repertório, além das novas canções, o grupo também transita por músicas do primeiro disco, Maravilhas da Vida Moderna (Independente), de 2015.

Todo Mundo Vai Mudar (Natura Musical) traz dez faixas compostas pelos integrantes Diogo Brochmann (guitarra e voz), Felipe Kautz (baixo e voz), Rodrigo Fischmann (voz e bateria), além de Fabricio Gambogi, guitarrista e arranjador parceiro do grupo, que também acompanha a banda nos palcos. As músicas refletem sobre os diferentes aspectos de mudança que uma pessoa pode viver: seja física, geográfica, imaginária ou espiritual. Em meio a um olhar sobre a sociedade moderna e seus comportamentos erráticos, eventos fugazes e tsunamis de informação, uma certeza emerge na faixa título do álbum: “um dia todo mundo vai mudar”; entendida aqui como processo constante e não como evento futuro.

Serviço

Dingo Bells em Curitiba

Onde: Sesc Paço da Liberdade

Praça Generoso Marques, 189 - Curitiba

Quando: Domingo: (29) as 16h

Quanto: já estão sendo vendidos somente na bilheteria da unidade Paço da Liberdade. Valor: R$ 15,00 (trabalhadores do comércio); R$ 30,00 (público em geral)