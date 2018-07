Diogo Barbosa elogia Scarpa e diz que meia pode ser substituto de Keno no Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Diogo Barbosa comemorou o retorno de Gustavo Scarpa ao Palmeiras, que foi possibilitada por uma decisão judicial no fim de junho que voltou a derrubar o vínculo do atleta com o Fluminense. Para o jogador, mesmo com um estilo de jogo bem diferente, o meia tem todas as condições de ser o substituto de Keno, vendido ao Pyramids, do Egito, por US$ 10 milhões (R$ 38 milhões).

“São características diferentes, mas o Scarpa é um jogador de nível técnico muito alto, todos sabem. Ficou muito tempo parado, mas esse tempo de treinamentos foi muito bom para ele, porque querendo ou não, o ritmo de jogo e de treino em uma equipe como o Palmeiras é diferente de quando ele estava treinando sozinho”, avaliou Diogo nesta quinta (12), em coletiva na Academia de Futebol.

“O Gustavo pode oferecer coisas que o Keno não oferecia, podemos ganhar com essa troca. Claro que o Keno é um grande jogador, mas tenho certeza de que o Gustavo vai nos ajudar muito nessa temporada”, completou.

O Palmeiras vem de dez dias de excursão pela América Central, onde venceu três amistosos: 2 a 0 no Árabe Unido, do Panamá, 2 a 0 no Independiente Medellín, da Colômbia, e 6 a 0 na Alajuelense, da Costa Rica. A intertemporada durante a Copa do Mundo foi bastante elogiada por Diogo Barbosa, que viu nesse período uma oportunidade para recuperar a melhor forma física após ter sofrido sua segunda lesão do ano no início de junho.

“As lesões me atrapalharam muito, não vou ser hipócrita e falar que não. Voltei de uma lesão e, quando estava me sentindo melhor, atuando perto do nível que gosto de atuar, tive outra. Sei da minha responsabilidade, fui contratado para assumir a posição, e pelas lesões ainda não pude demonstrar meu real futebol. Então para mim essa intertemporada foi muito importante. Estou me preparando bem para atuar como gosto. Sou um jogador que ataca muito, com vigor físico para ir e defender bem. Quero mostrar isso e conquistar coisas grandes para o Palmeiras”, disse.

Diogo tem treinado como titular e é o favorito para começar jogando contra o Santos, na próxima quinta-feira (19), no retorno do Palmeiras ao Campeonato Brasileiro. O time alviverde ocupa atualmente a sexta colocação, com 19 pontos, oito atrás do líder Flamengo.