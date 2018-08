Diretor de 'Deadpool 2' explica como escolheu música de Celine Dion que virou hit

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de "Deadpool 2", David Leitch, revelou como a música "Ashes" foi escolhida para os créditos de abertura do filme do herói.

Ela não foi feita especialmente para a megaprodução, mas escolhida por ele por representar bem a transição entre a morte de Vanessa, mulher do protagonista, e Wade se adaptar à vida sem ela.

"Estávamos testando várias músicas e as pessoas da Columbia Records acharam que uma delas poderia ser um sucesso", explicou Leitch na edição comentada do filme. "Quando ouvi, eu pensei: 'É a temática de muitos personagens do filme. Perder tudo e, espero, algo lindo pode sair disso", completou.

O diretor chegou a cogitar outros nomes, como Adele, que venceu o Oscar com "Skyfall" do filme James Bond.

Ryan Reynolds, que interpreta o herói, achou que Celine seria perfeita por ser canadense como ele e por "cantar muito".

Leitch dirigiu o videoclipe de "Ashes" para o filme, com Ryan Reynolds dançando vestido como Deadpool e usando saltos altos.

"Celine não gravava uma música para um filme há um bom tempo e achamos que seria perfeito", disse o roteirista Rhett Reese.