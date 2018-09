Diretor de marketing do Santander critica quedas de Neymar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após anos muito vinculado à Fórmula 1, o Santander tem olhado cada vez mais para o futebol e seus reflexos na sociedade. Essa visão tem feito com que a marca investisse ainda mais no esporte. Neste ano, o banco espanhol anunciou que será um dos principais patrocinadores da Liga dos Campeões.

“O futebol tem a capacidade de educar as crianças, de abrir debates. Vai além dos números de fãs e seguidores”, afirmou o diretor de marketing e marca do banco, Enrique Arribas, durante o World Football Summit, conferência realizada em Madri nesta terça-feira (25).

Durante a apresentação, Arribas destacou, porém, a necessidade de melhoria de alguns valores e citou Neymar. “Vocês se lembram de uma notícia de que Neymar havia somado 14 minutos no chão durante a Copa do Mundo? É isso que nossas crianças aprendem.”

“O fair play, a honestidade, são valores muito importantes no Reino Unido, na Alemanha, nos EUA, na Europa, mas os que menos se associam ao futebol”, disse.

Com a imagem de Cristiano Ronaldo ao fundo de sua apresentação, o diretor seguiu: “Quando levo meus filhos ao campo no sábado podem aprender a comemorar assim [como Cristiano Ronaldo] ou a se jogar no chão”, fazendo uma comparação entre português e o jogador brasileiro, muito criticado pela imprensa, torcida, jogadores e ex-atletas durante o torneio na Rússia.

Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF, estava no evento, mas preferiu ser breve ao comentar a apresentação do diretor do Santander. “É o que eu costumo dizer, o Neymar não nos dá problema na seleção. Tanto é que virou até capitão da equipe.”

Para uma das ações que demonstra a força do futebol para mudar vidas, o Santander apostou em Ronaldo, o Fenômeno, como embaixador da campanha para a Liga dos Campeões.

Embora a marca já estivesse associada a eventos como a Libertadores da América, Copa Sulamericana e Copa América, a nova ação é uma tentativa de internacionalizar ainda mais o nome da empresa.

A campanha “Football Can” tenta mostrar a força que cada pessoa tenta para incentivá-las a chegar aos seus objetivos.

“O futebol se associa a valores positivos como talento, companherismo, diversão, emoção, superação. Isso nos ajuda a estabelecer esse discurso do banco.”

Arribas ressaltou também o papel das marcas, que devem se preocupar em passar valores ao público. “O que fazemos tem de ter um impacto positivo. No Super Bowl muitos dos anúncios estavam ligados a plataformas para entregar valores à sociedade. A Budweiser falava sobre a limpeza e preservação da água, a Coca-Cola promovia a unidade e T-Mobile, a diversidade.”

NEYMAR E AS CRÍTICAS

Muitas piadas na internet surgiram e até o serviço de emergências em Portugal usou o atacante para ressaltar os prejuízos de chamadas desnecessárias.

Durante a Copa, um vídeo da rede de fast-food KFC também foi associado ao drama feito por Neymar em campo.

Na web, a campanha em que mostrava um jogador rolando de dor no gramado fez sucesso, viralizou e os internautas não perdoaram o atacante brasileiro.

Porém a marca disse que a criação da agência Ogilvy não fazia referência a um jogador específico e foi lançada antes da primeira partida do Brasil Copa do Mundo.

A Unilever usou Cristiano Ronaldo para fazer alusão ao vídeo da Gillete em que Neymar se defendia das críticas após a Copa do Mundo e se explicava ao torcedor brasileiro.

Em um vídeo postado no Facebook da marca de xampu Clear Men, CR7 aparece em foto acompanhado pelos dizeres: “Sabe por que eu nunca caio? Porque uso Clear Queda Control.” Após certa repercussão, o vídeo foi tirado do perfil oficial.