Diretor divulga primeira foto de Joaquin Phoenix como Coringa sem maquiagem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Todd Phillips, diretor do próximo longa sobre o Coringa, ainda sem título oficial, compartilhou em suas redes sociais neste domingo (16) a primeira imagem do ator Joaquin Phoenix como o personagem -antes de sua "transformação".

Na foto, Phoenix aparece ainda com a cara lavada, sem a característica maquiagem de Coringa. Na legenda, o diretor escreveu "Arthur", nome do personagem antes de se transformar no vilão.

Marc Maron e Zazie Beetz também integram o elenco do longa. Robert De Niro negocia uma possível participação no papel de um apresentador de TV, segundo a revista Variety. O filme deve estrear no final de 2019.

Enquanto isso, o personagem pode ser visto em outras produções, a mais recente delas da Warner, que adapta às histórias da DC. Em "Esquadrão Suicida" quem dá vida ao vilão é Jared Leto -que foi confirmado para o papel em um longa sobre o Coringa que também será produzido pela Warner.

Deste modo, é possível que, nos próximos anos, possamos acompanhar diversas versões da história passada do personagem, o que não deve ser um problema. Criado como vilão dos quadrinhos do Batman, existem diversas especulações sobre quem teria sido Arthur antes de se transformar.

Uma das versões mais aceitas é a criada pelo cartunista Alan Moore, na graphic novel "Batman: A Piada Mortal", em 1988. Nela, Arthur seria um químico descontente que larga seu trabalho para seguir carreira como comediante.

Frustrado e sem dinheiro, ele aceita então participar de um assalto à sua antiga empresa. No dia do assalto, seu filho e sua esposa morrem e ele é coagido a participar da emboscada. Durante o crime, ele tem a face deformada e, depois disso, enlouquece e passa a ser o Coringa que conhecemos.