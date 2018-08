Diretor quer ator do primeiro 'Robocop' para nova sequência do filme

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor do próximo filme da franquia "RoboCop", Neill Blomkamp, deixou os fãs intrigados nesta segunda-feira (13) ao citar o nome do ator Peter Weller, do filme original de 1987, como possível ator para reviver o protagonista.

Blomkamp citou o nome de Weller no Twitter ao responder uma pergunta do músico Dimitri Vegas. "Revi RoboCop ontem e ainda é um dos melhores. Mal posso esperar para ver o que Neill Blomkamp está fazendo. Mas quem deveria interpretar RoboCop?", questionava ele, antes de responder: "Peter Weller".

Entre brincadeiras e sugestões, alguns fãs comemoraram. "Existe apenas um RoboCop e o nome dele é Peter Weller!!", disse um deles. "Neill Blomkamp vai consertar isso. Ele conserta tudo", afirmou outro.

Sem data para ser lançado, "RoboCop Returns" deverá mostrar a sequência dos dois primeiros filmes, contando a história de um policial usado em um experimento após ficar gravemente ferido, se tornado parte homem e parte robô. Os diretores originais da franquia, Ed Neumeier e Michael Miner, vão produzir.

Em 2014, foi lançada uma nova versão do filme de 1987 com a direção do brasileiro José Padilha. O filme, que tinha no elenco Gary Oldman e Michael Keaton no elenco, teve Joel Kinnaman no papel principal.