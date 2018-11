Diretores brincam que vão demitir Mark Ruffalo após ator soltar spoiler de 'Vingadores'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodeado de segredos, o quarto filme da saga "Vingadores", inspirada nos quadrinhos da Marvel, quase teve um de seus detalhes vazados acidentalmente.

Ninguém menos que Mark Ruffalo, intérprete de Hulk, revelou, sem querer, informações sobre o título do longa durante uma entrevista ao programa do americano Jimmy Fallon, transmitido nesta sexta (5).

Preocupado com os spoilers, o ator usou suas redes sociais para pedir que o apresentador cortasse as cenas em que Ruffalo fala sobre "Vingadores".

"Confio que você vá cortar aquele meu spoiler no programa de hoje à noite. Aquilo foi só entre nós. Por favor, não me arranje problemas com a Marvel de novo. Me escreva de volta", disse Ruffalo em um post.

Mas os diretores da adaptação dos quadrinhos, os irmãos Russo, foram mais rápidos que Fallon e responderam o intérprete de Hulk na própria rede social: "Você está demitido", brincaram.

Na transmissão do programa de Fallon, no entanto, a parte da entrevista em que Ruffalo faz as revelações foi censurada -uma tarja preta e um som de censura encobriram o ator.

Ao lado do parceiro de cena Tom Holland, Ruffalo é conhecido por acidentalmente soltar spoilers da saga de super-heróis, como aconteceu em um vídeo sobre "Thor: Ragnarok".

O quarto "Vingadores" tem previsão de estreia para 2 de maio de 2019 no Brasil.