Diretoria do Coritiba discute mudanças no departamento de futebol

Silvio Rauth Filho

A diretoria do Coritiba pode fazer mudanças no departamento de futebol nos próximos dias. A informação partiu do site UOL Esporte. Segundo o texto do jornalista Napoleão de Almeida, os dirigentes estiveram reunidos na manhã dessa segunda-feira (dia 6) para discutir a possibilidade de alterações antes do jogo contra o Sampaio Correia, na próxima sexta-feira (10).

Não há consenso entre os cinco integrantes da diretoria – o chamado G5. “Insatisfeitos com o desempenho da equipe na Série B, com o oitavo lugar no encerramento do primeiro turno, os diretores do Coxa se dividem sobre a manutenção ou saída do diretor de futebol Augusto Oliveira, o gerente Pereira e o técnico Eduardo Baptista”, explica a matéria do UOL Esporte. “Há insatisfação com todos os profissionais, mas não há ainda unanimidade sobre em quem mexer. O técnico Eduardo Baptista é um dos mais cobrados”, completa.

O gerente de futebol, o ex-zagueiro Pereira, também tem sua situação analisada pelos dirigentes. Segundo o texto do UOL Esporte, ele é visto como um profissional que “não encaixou na nova filosofia do clube”, diz. “A ideia de que um ex-jogador com identidade com o Coritiba pudesse fazer a ligação da direção com os atletas não deu certo na prática, na visão de parte do G5”, explica o texto.

O diretor de futebol, Augusto Oliveira, é outro que está pressionado. Em diversas entrevistas, o presidente Samir Namur explicou que as contratações de jogadores são decisiões tomas em conjunto, entre Oliveira e a diretoria. “Mas a insatisfação da torcida com os nomes que chegaram – e o rendimento deles – tem repercutido diretamente na imagem do presidente”, diz a matéria do UOL.