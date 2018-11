Dirigentes do PSDB em São Paulo declaram apoio a Doria e defendem Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os presidentes dos diretórios estadual e municipal do PSDB de São Paulo, Pedro Tobias e João Jorge, respectivamente, divulgaram nota em que declaram apoio a João Doria, candidato ao Palácio dos Bandeirantes, e defenderam que o partido apoie Jair Bolsonaro (PSL) na corrida presidencial.

"Da mesma forma que João Doria, defendemos que o PSDB apoie o candidato Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, contra o PT. Agora, mais do nunca, é preciso assumir uma posição para evitar que o PT e suas más práticas, que arrastaram o país para uma das maiores crises de sua história, retorne ao poder", afirma o comunicado, que também é assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa Cauê Macris e o líder da bancada do partido Marco Vinholi.

Ao declarar apoio incondicional ao tucano, os dirigentes dizem que Doria "representa uma nova e corajosa liderança, sintonizada com o espírito democrático e os anseios da população que não tolera mais a corrupção endêmica do PT".