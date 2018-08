Dirigido por Miguel Falabella, musical 'O Som e a Sílaba' faz curta temporada em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Com texto e direção de Miguel Falabella, o musical O Som e a Sílaba foi concebido especialmente para Alessandra Maestrini e Mirna Rubim, duas cantoras atrizes com registro lírico. O espetáculo conta a história de Sarah Leighton (Alessandra Maestrini), uma jovem com diagnóstico de autismo altamente funcional, uma savant, com habilidades específicas em algumas áreas, entre elas a música, e sua relação com Leonor Delise (Mirna Rubim), sua professora de canto.

A música vai unir essas duas mulheres e esse encontro mudará a vida de ambas. Recheado com árias, duetos e trechos de óperas, O Som e a Sílaba celebra o mistério da mente humana, com um texto terno, engraçado e comovente. “O espetáculo é todo muito gostoso e aproxima o público. É cheio de humor, como tudo que Miguel e eu gostamos de fazer. Ao mesmo tempo, é extremamente delicado, poético e transformador, dada a trajetória tão rica e profunda da personagem central, Sarah, e de como isto também transforma - para muito melhor - a vida de Leonor (a professora de canto interpretada por Mirna)”, conta Alessandra Maestrini.

Sarah busca alguém que lhe ajude a dar algum sentido a sua vida. Com a morte dos pais, ela mora com o irmão casado, mas sente que não se encaixa na organização da casa, tem consciência de suas limitações nas relações pessoais e sabe que precisa romper as barreiras da síndrome para se ajustar ao mundo lá fora. Em sua busca por uma autonomia, ela lista suas habilidades, entre elas cantar. Ela sabe cantar. “O elemento mais importante da relação entre Sarah e Leonor é o estabelecimento da empatia. Desse laço, se cria a relação de amizade, cumplicidade, respeito e profundo amor entre as personagens”, revela Mirna Rubim.

“Gente como eu precisa de duas coisas na vida: de um trabalho e de alguém que lhe estenda a mão”, Sarah diz a Leonor ao se apresentar. Leonor, por sua vez, atravessa uma crise pessoal e profissional. “Este choque de anseios fará com que uma transforme a vida da outra, até que o público se pergunte quem, de fato, está ensinando quem", comenta Alessandra Maestrini.

Em torno dessa montagem reuniu-se uma equipe estelar: o elegante cenário ficou nas mãos de Zezinho Santos e Turíbio Santos; a luz dramática de Wagner Freire complementa os figurinos de Ligia Rocha e Marco Pacheco que, juntamente com o visagismo de Wilson Eliodoro, constroem os cativantes personagens do musical. O Som e a Sílaba conta com o design de som de Mario Jorge Andrade, que leva a experiência auditiva do espetáculo para um novo patamar de excelência.

FICHA TÉCNICA

Texto e direção: Miguel Falabella

Elenco: Alessandra Maestrini e Mirna Rubim

Design de luz: Wagner Freire

Design de som: Mario Jorge Andrade

Figurinos: Ligia Rocha e Marco Pacheco

Visagismo: Wilson Eliodorio

Cenário: Zezinho Santos e Turíbio Santos

Artes

Fotografia: Priscilla Prade

Diretor de criação: Marco Griesi

Designer: Kelson Spalato

Criação: TuaAgência

Operador de luz: Alessandra Marques

Operador de som: Mario Jorge Andrade

Cenotécnico: Isaac Tibúrcio

Camareira: Michele Vono

Assistente de produção e contrarregra: Marlon Bandarz

Produtora assistente e captação de apoios: Carla Schvaitser

Produtora executiva: Marisa Medeiros

Direção de produção: Deco Gedeon

Realização: Maestrini Produções

SERVIÇO

Data: 07 a 09/08/2018 – Sexta a Domingo

Horários: 07 e 08 às 21h/ dia 09 às 19h

Local: Teatro Fernanda Montenegro

Endereço: Shopping Novo Batel - Alameda Dom Pedro II, 255 - Batel/Curitiba

Valor: R$100,00 inteira

Descontos:

Descontos legais - 50%

Clube do Assinante Gazeta do Povo e Clube Diskingressos: 40%

Pontos de Venda:

Bilheteria do Teatro Fernanda Montenegro – Shopping Novo Batel

Lojas DiskIngressos (Shoppings Palladium, Estação e Muller)

PDVs na Grande Grande Curitiba e Região Metropolitana consulte em www.diskingressos.com.br