Dirigível com chão de vidro quer fazer cruzeiros de luxo pelos ares

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passar três dias inteiros em um avião não parece uma boa ideia, mas no Airlander 10, uma das maiores aeronaves no mundo, a experiência poderá ser bastante confortável.

A aeronave com 92 metros de comprimento —19 a mais do que um A380, o maior avião de passageiros— é um misto de avião, dirigível e helicóptero.

Fabricada pela empresa britânica HAV (Hybrid Air Vehicles), ela foi inicialmente pensada para uso militar e de carga. Mas em julho a HAV divulgou imagens, durante uma feira inglesa de aviação, de um Airlander 10 decorado para funcionar como hotel de luxo nos ares.

O projeto, do escritório britânico Design Q, prevê uma aeronave com quartos privativos, bar e lounge, que vai receber até 18 hóspedes por vez. Cada voo terá duração de três dias, e grandes janelas panorâmicas e vidros no chão vão permitir que os passageiros curtam a paisagem.

“Viagens aéreas se tornaram apenas um jeito de ir do ponto A ao B o mais rápido possível. O que estamos oferecendo é uma forma de fazer da jornada uma alegria”, disse o diretor da HAV, Stephen McGlennan, em nota.

O Airlander 10 flutua graças a 38 mil metros cúbicos de gás hélio e é movimentado por turbinas. Por isso, gasta pouco combustível, o que permite uma autonomia de até cinco dias no ar.

Ele é mais lento do que um avião: chega a 148 km/h, enquanto um A380 tem velocidade de cruzeiro de 900 km/h. Por outro lado, só precisa de uma superfície reta para decolar ou pousar, como um helicóptero. Vale até mesmo gelo ou areia.

A expectativa é que ele comece a receber passageiros até o final de 2019.

ACIDENTES

O veículo fez seus primeiros testes em 2016 e caiu em um deles. Em 2017, outra falha nos testes apontou que a aeronave ainda não estava pronta.

Agora, o Airlander 10 já completou seis voos sem problemas. Ele ainda precisa cumprir 200 horas de voo para obter a licença de operação comercial e começar a vender passagens.

A Hybrid Air Vehicles já planeja uma versão ainda maior da aeronave, a Airlander 50, que comporta cinco vezes a capacidade de carga do modelo 10.