Discursos feministas e de candidatas de esquerda tomam ato contra Bolsonaro em Brasília

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ato "Mulheres contra Bolsonaro" neste sábado (29), em Brasília, foi dominado por discursos feministas e contra machismo, racismo e homofobia, mas também por candidatas de partidos de esquerda em busca de voto.

A manifestação contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) reúne entre 30 mil e 40 mil pessoas neste sábado (29), segundo a organização do ato. A Polícia Militar contabiliza 7 mil manifestantes.

Estão sendo feitas críticas diretas a Bolsonaro, que foi chamado em alguns momentos de "coiso" e fascista.

Candidatas de partidos de esquerda que defendem a pauta feminista foram chamadas a discursar em cima do trio elétrico.

Bandeiras, estandartes e camisetas trazem #elenão, expressão que passou a ser adotada contra o capitão reformado do Exército.

Mas no ato "Mulheres contra Bolsonaro" também há outras menções políticas como "Lula livre" e "Haddad é Lula".

No final da tarde, ficaram mais numerosas as bandeiras de candidatas do PT, PC do B, Psol, Rede e PSTU.

"Bolsonaro é incompetente do ponto de vista político, embora esteja no Congresso Nacional há décadas. Ele não dialoga: só destrata", diz trecho de um manifesto distribuído entre os participantes.

Também houve adaptações de músicas como o funk "Din din din" e da música italiana "Bella ciao", hino da resistência contra o fascismo de Benito Mussolini e das tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. As versões cantadas no ato trazem versos críticos a Bolsonaro.

Os manifestantes saíram da rodoviária do Plano Piloto, no centro de Brasília, e percorreram um trecho de cerca de quatro quilômetros até o gramado da Funarte, um espaço cultural próximo a alguns dos principais pontos turísticos da cidade, como a Torre de TV e o Estádio Ncional.

Um incêndio em um barraco no percurso do ato obrigou a PM a isolar um trecho do Eixo Monumental.

Até o final da tarde, o ato acontece pacificamente. A organização do evento orientou diversas vezes os manifestantes a não reagir a provocações, já que alguns motoristas passavam pela mobilização fazendo alusão a Bolsonaro.