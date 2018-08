Disney divulga primeira imagem de atriz chinesa na pele da heroína Mulan

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Disney divulgou nesta segunda-feira (13) a primeira imagem da atriz chinesa Liu Yifei, 30, como Mulan na versão com atores reais da animação de 1998. A foto foi postada nas redes sociais do estúdio, que afirmou já ter iniciado as produções do longa, previsto para 2020.

Liu, que foi escolhida para o papel no final do ano passado, é mais conhecida por papéis em novelas chinesas. Em Hollywood, atuou no filme "O Reino Proibido" (2008), com Jackie Chan e Jet Li, e em "O Imperador" (2014), ao lado de Nicolas Cage e Hayden Christensen.

A Disney teria percorrido cinco continentes e entrevistado mais de mil mulheres até escolher a chinesa, segundo o site "Hollywood Reporter". O estúdio já havia definido como pré-requisito da escalação uma atriz de origem ou ascendência asiática, que falasse inglês fluente e tivesse conhecimento de artes marciais.

A animação conta a história de uma jovem chinesa que se disfarça de homem para se juntar ao Exército no lugar de seu pai idoso. Ela arrecadou US$ 304 milhões (quase R$ 1,2 bi). O filme será gravado na China e na Nova Zelândia, e dirigido pela neozelandesa Niki Caro, de "O Zoológico de Varsóvia" (2017) e "Encantadora de Baleias" (2002).