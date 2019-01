Disney On Ice vai passar por Curitiba

Moana, Elsa, Anna, Bella, Aurora, Aladdin, Ariel e Cinderela estarão em Curitiba em maio, no espetáculo ‘Disney On Ice Em Busca dos Sonhos’. Esta produção totalmente nova, produzida pela Feld Entertainment e com a realização brasileira da Opus Promoções, Campo da Produção e Ministério da Cidadania, Governo Federal, reúne uma coleção de histórias composta por um elenco de personagens com o desejo de explorar as profundezas, elevações e horizontes de seus sonhos.

Em Curitiba, serão cinco apresentações, a partir do dia 22 de maio, no Ginásio Tarumã. As vendas começaram na última semana, no dia 16 de janeiro, nos canais de vendas oficiais Uhuu e Quiosque no Shopping Crystal.

O público viajará com Moana e Maui e, junto com eles, haverá sete contos inspiradores, incluindo personagens dos filmes ‘Frozen’, ‘A Bela e a Fera’, ‘Aladdin’, ‘Enrolados’, ‘A Bela Adormecida’, ‘A Pequena Sereia’ e ‘Cinderela’.

A coragem guia o caminho das heroínas da Disney, neste novíssimo espetáculo de patinação no gelo. É possível viajar pelo reino de Arendelle com Anna, Elsa e Olaf em uma releitura do amor fraterno que salvou um reino. Fazer parte das aventuras de Aladdin enquanto ele aproveita sua chance de enganar seus adversários no mercado de Agrabah. Descobrir mundos desconhecidos com Rapunzel e Jasmine. Lutar contra o vilão em forma de dragão que cospe fogo ao lado do Príncipe Phillip, em um espetáculo flamejante. Mergulhar no mar com Ariel, enquanto ela anseia por explorar a vida acima das ondas e está disposta a arriscar tudo pela emoção da aventura. Encontrar a força interior, gentileza e determinação de Belle, Aurora e Cinderella.

“Disney On Ice Em Busca dos Sonhos foi criado com a intenção de inspirar a todos a explorar seu mundo, destacando os momentos decisivos de personagens que se tornaram seus próprios heróis”, diz a Vice-Presidente Executiva e Produtora Nicole Feld. “Tendo uma filha e um filho em casa, eu sabia que era importante apresentar uma variedade de histórias da Disney, além de mostrar a conexão entre essas histórias e ilustrar como uma jornada pode se desdobrar de várias maneiras”, reforça ela.

“Nosso maior desejo para nossos convidados é que eles sejam inspirados por esses contos de bravura e ver que tudo é possível se você seguir seus sonhos”, argumenta o Vice-Presidente Regional da Feld Entertainment, Steven Armstrong. “Muitas das histórias que estamos apresentando – como Cinderella e A Pequena Sereia – existem há gerações e resistem ao tempo. Outros, como Moana e Frozen, inspiram uma nova geração de garotas jovens por meio da autoconfiança e da crença em si mesmas ”, analisa Armstrong.

‘Em Busca dos Sonhos’ captura toda a magia e a aventura dos contos imortais da Disney por meio da patinação artística, figurinos e cenários impressionantes. Por meio da iluminação inovadora e efeitos especiais, o público é transportado para um mundo de imaginação, em que heróis de todos os tipos procuram realizar seus sonhos.

Serviço

DISNEY ON ICE EM BUSCA DOS SONHOS

Onde: Ginásio do Tarumã (avenida Victor Ferreira do Amaral, 1749, Tarumã, Curitiba)

Quando: de 22 a 26 de maio

22/05, quarta-feira: 19h30

23/05, quinta-feira: 19h30

24/05, sexta-feira: 19h30

25/05, sábado: 11h (com o recurso de audiodescrição) e 15h

26/05, domingo: 10h e 18h

Quanto:

Ingresso Popular*: R$ 74

Azul Direita (visão parcial): R$ 74

Azul Esquerda (visão parcial): R$ 74

Verde Direita: R$ 120

Verde Esquerda: R$ 120

Azul Lateral Direita: R$ 140

Azul Lateral Esquerda: R$ 140

Tribuna de Honra: R$ 150

Azul Central: R$ 160

Vip Pista: R$ 220

Especial Pista: R$ 250

Obs: haverá meia entrada em todos os setores

Onde comprar: Canais de vendas oficiais Uhuu e Quiosque no Shopping Crystal

Classificação: Livre

Duração: 110 minutos, com intervalo de 15min

Patrocínio: Ipiranga

Apoio: Hyundai

Realização: Opus Promoções, Campo da Produção e Ministério Da Cidadania, Governo Federal