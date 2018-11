Disney vai doar US$ 5 a instituição por cada foto postada com orelhas do Mickey, que faz 90 anos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Disney está aproveitando os 90 anos do Mickey, que é celebrado no dia 18 de novembro para fazer uma campanha beneficente pela internet. Com a hasthtag #ShareYourEars (Compartilhe suas orelhas), internautas são convidados a postar fotos com as orelhas do Mickey.

Para cada post, a Disney vai doar US$ 5 (R$ 18) para a instituição Make-a-Wish, que realiza sonhos de crianças com doenças graves. A campanha vai acontecer até o dia 17 (sábado). As doações podem atingir o teto de US$ 2 milhões.

O ator Neil Patrick Harris, da série "How I Met You Mother", e a atriz Sasha Pieterse de "Pretty Little Liars" estão entre os famosos que já postaram fotos com as suas orelhas preferidas. O cantor Luis Fonsi também aderiu pelo Instagram. Ídolos teens do Disney Channel como as atrizes e cantoras Sabrina Carpenter e Sofia Carson já fizeram suas poses.

É o terceiro ano que a Disney promove essa campanha em parceria com a instituição Make-a-Wish. Com o aniversário do personagem Mickey, que completa 90 anos no domingo (18), o esforço se torna parte dessa comemoração. Segundo a Disney, a empresa já ajudou a Make-a-Wish a realizar mais de 10 mil desejos ao longo de algumas décadas com campanhas semelhantes a essa.