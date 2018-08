Disney vai passar a vender bebida alcoólica em parque do 'Star Wars' na Califórnia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pela primeira vez desde a sua inauguração, em 1955, o parque da Disney em Anaheim, na Califórnia, vai vender bebidas alcoólicas aos visitantes.

O primeiro lugar a servir drinques será a Oga's Cantina, bar que fará parte da área Galaxy's Edge, futura expansão com o tema da franquia "Star Wars", que será inaugurada no verão de 2019.

O espaço deve simular bares semelhantes aos que são vistos nos filmes, como o Mos Eisley Cantina, que aparece no longa "Uma Nova Esperança" (1977).

O cardápio ainda não foi divulgado, mas as bebidas devem ser consumidas apenas dentro do bar. Também haverá opções sem álcool.

Antes, o único lugar do parque que vendia bebidas alcoólicas era o Club 33, um restaurante privado e aberto apenas a membros -a taxa de admissão custa a partir US$ 25 mil (cerca de R$ 100 mil).

O motivo da proibição era a tentativa do criador, Walt Disney, manter o lugar mais seguro para famílias e crianças.

Outros parques da Disney já servem álcool. O vizinho da Disneyland, California Adventure, que abriu em 2001, vende cerveja, vinho e coquetéis em alguns de seus restaurantes.

As bebidas também já estão nos menus dos parques do Walt Disney World na Flórida. Em 2012, o Magic Kingdom, por exemplo, passou a servi-las no restaurante Be Our Guest e, neste ano, começou a vendê-las em todos os seus restaurantes à la carte.

O bar também estará no novo complexo de "Star Wars" de Orlando, que deve abrir no fim de 2019 anexo ao parque Hollywood Studios.