Disputa ao Senado em Roraima tem 4 candidatos empatados, diz Ibope

Folhapress

BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - A disputa ao Senado tem quatro candidatos empatados na liderança em Roraima, segundo pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira (5).

Chico Rodrigues (DEM), com 20% dos votos válidos, Angela Portela (PDT), com 18%, e Mecias de Jesus (PRB) e Romero Jucá (MDB), ambos com 17%, estão tecnicamente empatados na disputa por duas vagas.

Luciano Castro (PR), com 13%, está empatado tecnicamente com Angela, Mecias e Jucá, já que a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica, afiliada Globo na região Norte.

O levantamento ouviu 812 eleitores, foi feito nos dias 3 e 5, tem nível de confiança de 95% e foi registrado no TSE sob número BR-01615/2018.