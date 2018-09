Disputa ao Senado no RJ tem empate triplo, segundo Datafolha

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A disputa pelas duas vagas no Senado pelo Rio de Janeiro tem um empate técnico triplo, de acordo com pesquisa do Datafolha.

O ex-prefeito César Maia (DEM) tem 26% das intenções voto, mesmo patamar de Flávio Bolsonaro (PSL), com 25%, e do senador Lindbergh Farias (PT), com 22%.

Na comparação com o último levantamento sobre a disputa, realizado na semana passada, o candidato do DEM e o petista oscilaram positivamente (tinham 24% e 21%, respectivamente), e o candidato do PSL oscilou negativamente (tinha 26%).

Na sequência aparecem Chico Alencar (PSOL), com 14%, Miro Teixeira (Rede), com 11%, Arolde de Oliveira (PSD), com 9%, Pastor Everaldo (PSC) com 6%, José Bonifacio (PDT), com 5%, Aspasia (PSDB) e Eduardo Lopes (PRB), ambos com (4%), Mattos Nascimento (PRTB), com 3%, Cyro Garcia (PSTU), com 3%, e Marta Barçante (PCB), Samanta Guedes (PSTU) e Fernando Fagundes Ribeiro (PCO), com 1% cada. Os candidatos Walter Cristie Silva Aguiar (PATRI) e Gabrielle Burcchi (PMB) não pontuaram.

Uma parcela de 15% pretende votar nulo para a primeira vaga para o Senado, e 23%, para a segunda. Ainda não sabem em quem votar para a primeira vaga 9%, e 17% estão indecisos sobre a escolha para a segunda vaga.

Para este levantamento foram entrevistados 1.414 eleitores em 39 cidades do Rio de Janeiro. A margem de erro para o total da amostra é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, e está registrada no TSE com o número RJ-00977/2018. O nível de confiança é de 95%.