Disputa com China não é bom para ninguém, diz chefe da Vale sobre Bolsonaro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da Vale, Fábio Schvartsman, disse nesta terça-feira (16) esperar que, caso eleito, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) reveja posição a respeito das relações entre Brasil e China, o principal cliente da mineradora, cujo apetite por ativos brasileiros é alvo de questionamentos do presidenciável.

"A expectativa é que o eleito receba informações a respeito do estado das relações e da complementaridade das relações entre a China e o Brasil", disse Schvartsman, em entrevista após evento no Rio, ao ser perguntado sobre a posição de Bolsonaro.

Em sua última declaração sobre o tema, na semana passada, Bolsonaro criticou a forte presença de empresas chinesas na geração de energia no Brasil. "A China não está comprando no Brasil, ela está comprando o Brasil", afirmou o candidato em entrevista à Band TV.

"Não é bom para ninguém esse tipo de disputa. E, se não é bom para ninguém, não é bom para a Vale", comentou Schvartsman nesta terça. "A Vale vai continuar tendo relacionamento coma China, temos uma dependência mútua."

Na segunda (15), a Vale anunciou recorde em sua produção de minério de ferro, acompanhando o crescimento da semana pelo mercado chinês. No terceiro trimestre, a mineradora produziu 104,9 milhões de toneladas, 10,3% a mais do que no mesmo período do ano anterior.

Schvartsman disse que a Vale não conversou com os candidatos à Presidência da República. "Quando for eleito, vamos conversar", afirmou. Embora diga que tem "expectativas positivas" independente de quem for eleito, completou que "estava na hora de uma mudança".