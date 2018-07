Disputa pela taça 'Amorzinho' da Copa Sul Gay de Fut7 será neste fim de semana em Curitiba

Redação Bem Parana

A disputa pela taça 'Amorzinho" , apelido do campeonato da diversidade e da alegria na quadra, será neste final de semana. Cinco times devem participar da 2 ª Copa Sul Gay de Futebol no sábado, que será disputada em Curitiba, na Arena da Amigos da Bola, no bairro do Boa Vista.

O espaço terá uma programação com food trucks, Drags Queens e festas. No dia 29, os times participantes são CFC Capivara Futebol Clube - Curitiba (Organizador) @cfc_capivara,

PampaCats - Porto Alegre @pampacats, Magia Sport Club - Porto Alegre @magiasportclub, Sereyos Sport Club – Florianópolis @sereyossc e o TABOA F.C.. – Curitiba (Campeão)

@taboafc. Depois da competição haberá um festa de confraternização com Festa Paradis

No domingo, 29, haverá FuteBolha (Prioridade para os atletas), Gaymada (Inscrições na hora) e Batalha de Lipsync (Inscrições antecipadas). Os ingressos são um um quilo de alimento não perecível e/ou agasalhos.

Mais informações na página do evento no Facebool https://www.facebook.com/events/1937975286234795/