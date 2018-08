Disputa pelo governo de SP tem três milionários e dois sem patrimônio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A corrida para o governo estadual de São Paulo tem três milionários e dois candidatos que não declararam nenhum patrimônio ao TSE (Tribunal Superior eleitoral). A soma de todos os bens declarados pelos nove cabeças de chapa chega a R$ 224 milhões.

O mais rico é o ex-prefeito da capital João Doria (PSDB), com R$ 189,8 milhões -valor que representa 84,4% de todos os bens declarados pelos candidatos ao governo.

Doria ficou mais pobre após sua passagem de um ano e cinco meses pela Prefeitura de São Paulo. Em 2016, o patrimônio de Doria representava R$ 180 milhões, o equivalente a R$ 193 milhões em valor atualizado pelo IPCA.

Na lista, o tucano declara duas casas, ações e R$ 439,7 mil em depósitos no exterior, entre outros bens.

Empatado com Doria nas pesquisas, mas bem atrás no quesito riqueza, Paulo Skaf (MDB) declarou R$ 23,8 milhões em bens. Ele ficou mais rico se comparado com o valor de 2014, quando concorreu a governador e declarou R$ 22,63 milhões em 2014, em valores atualizados pelo IPCA. A lista inclui ações e imóveis.

Rogério Chequer, do Novo, fecha a lista de milionários, com R$ 9 milhões em bens.

No outro extremo, Edson Dorta (PCO) e Major Costa e Silva (DC) não declaram nenhum patrimônio ao TSE.

O candidato petista ao governo estadual, Luiz Marinho, ainda não consta da lista da Justiça Eleitoral.

O TSE ainda continua divulgando dados genéricos da lista de bens dos candidatos, embora tenha afirmado na semana passada, após reportagem da Folha de S.Paulo apontar a diminuição da transparência, que ia voltar ao modelo antigo de divulgação mais detalhada.

Veja os candidatos que já declararam seus bens ao TSE:

João Doria (PSDB) - R$ 189.859.904,76

Paulo Skaf (MDB) - R$ 23.837.496,00

Rogério Chequer (NOVO) - R$ 9.002.477,61

Professora Lisete (PSOL) - R$ 813.704,15

Toninho Ferreira (PSTU) - R$ 697.815,42

Márcio França (PSB) - R$ 427.944,87

Rodrigo Tavares (PRTB) - R$ 185.000,00

Edson Dorta (PCO) - nenhum bem

Major Costa e Silva (DC) - nenhum bem

Total - R$ 224.824.342,81