Disputa pelo Senado no DF tem Leila do Vôlei na liderança

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A disputa pelas vagas do Senado no Distrito Federal tem na liderança Leila do Vôlei (PSB), ex-jogadora da seleção brasileira.

Leila do Vôlei, candidata ao Senado do DF pelo PSB Zanone Fraissat - 30.jan.13/Folhapress Leila do Vôlei, candidata ao Senado do DF pelo PSB O senador Cristovam Buarque (PPS) e o deputado federal Izalci (PSDB) estão tecnicamente empatados em segundo lugar.

Nas eleições deste ano, o eleitor votará para renovar duas das três vagas no Senado de cada estado e do Distrito Federal.

Pesquisa Datafolha mostra que Leila do Vôlei (PSB) lidera com 29% na capital federal. Na pesquisa anterior, divulgada na última quarta-feira (19), ela aparecia com 31%.

Na disputa pela segunda vaga, Cristovam Buarque (PPS), ficou estável em 23% e Izalci (PSDB) oscilou de 18% para 20%.

A lista segue com Chico Leite (Rede), de 16% para 13%, Wasny (PT), de 11% para 13%, Fadi Faraj (PRP), estável em 6%, e Paulo Roque (Novo), de 2% para 4%. Juiz Everardo Ribeiro (PMN) e Marcelo Neves (PT) têm 3%.

No levantamento (DF-03047/2018), contratado pela Folha de S.Paulo e a TV Globo, foram ouvidos 1.050 eleitores entre quarta (26) e esta sexta-feira (28). A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.